Grozljivka na letalu: potnik med poletom odprl zasilni izhod #video

Na letalu južnokorejske družbe Asiana Airlines je potnik med pripravami na pristanek v Južni Koreji odprl zasilni izhod, zaradi česar je ob sicer varnem pristanku več potnikov potrebovalo zdravstveno pomoč. Po navedbah letalske družbe so južnokorejske oblasti moškega ob pristanku aretirale.

Letalo airbus A321-200 je na domačem poletu prevažalo skoraj 200 potnikov. Incident se je zgodil blizu vzletne steze na mednarodnem letališču Daegu, približno 240 kilometrov jugovzhodno od Seula.

Šok za potnike, hospitalizirali devet ljudi

Ko je bilo letalo še vedno približno 200 metrov nad tlemi, je potnik, ki je sedel blizu zasilnega izhoda, "ročno odprl vrata s premikom ročice", je za AFP povedal predstavnik južnokorejskega prevoznika.

Zaradi nepričakovanega odprtja vrat so imeli nekateri potniki težave z dihanjem, nekaj ljudi pa so po pristanku odpeljali v bolnišnico, vendar ni bilo večjih poškodb ali škode, je dodala letalska družba. Hospitalizirali so devet ljudi, poročanje južnokorejske tiskovne agencije Jonhap povzema AFP.

Policija incident preiskuje

Družba Asiana Airlines je sporočila, da je policija sprožila preiskavo incidenta, poroča britanski BBC.

Na kratkem posnetku incidenta, ki je zaokrožil na družbenem omrežju Twitter, je videti, kako sunki vetra vdrejo skozi odprta vrata, naslonjala sedežev se tresejo, ljudje pa prestrašeno kričijo.