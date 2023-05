Neki moški je prišel nevarno blizu nemškemu kanclerju

Nemški kancler Olaf Scholz je bil med svojim sredinim obiskom Frankfurta v zelo nevarnem položaju, pišejo nemški mediji. Nekemu neznanemu moškemu je mimo Scholzevih varnostnikov uspelo priti do kanclerja in ga celo objeti.

Vse se je zgodilo po koncu obiska nemške vladne delegacije v Frankfurtu, kjer so praznovali 25 let delovanja Evropske centralne banke. Ko je nemški kancler Olaf Scholz zapustil poslopje centralne banke in se usedel v svoje blindirano vozilo, se je njegovi koloni na poti do letališča pridružil tudi neki moški s svojim vozilom.

Vladno kolono zamenjal za poročno povorko?

Kot je menda pozneje dejal novinarjem, je vladno kolono vozil zamenjal s poročno avtomobilsko povorko. Policisti, ki so kolono spremljali na motorjih in v policijskih vozilih, "vsiljivca" menda sprva sploh niso opazili.

Še bolj nenavaden pa je postal položaj pri vstopu na letališko stezo, kjer je stalo vladno letalo. Po navodilih uradnikov zvezne kriminalistične policije, ki so potovali s kanclerjem, je vozilu z neznancem pri vstopanju na stezo pomahalo tudi letališko varnostno osebje.

Scholzu odprl vrata in ga objel

Kot piše nemški Bild, je finančni minister Christian Lindner iz svojega vozila hitro vstopil na letalo, kancler Scholz pa je ostal v svojem vozilu skupaj s telesnimi stražarji, da bi opravil telefonski pogovor. Neznanec je ob koncu pogovora prišel do vozila in odprl vrata Scholzu, ki je izstopil iz vozila. Takrat je moški planil k Scholzu in ga objel.

Šele takrat naj bi varnostniki spoznali, v kako nevarnem položaju se je znašel nemški kancler. Ko je moški želel zapustiti letališko stezo, so ga varnostniki prijeli.

"Šlo je za presenetljivo topel objem"

Predstavnik vlade za stike z mediji je potrdil poročanje Bilda. Iz krogov blizu kanclerja so za nemški časnik še povedali, da ni šlo za večji incident, ampak le za presenetljivo topel objem. Scholzeva ekipa varnostnikov pa je priznala, da se kancler ne bi smel nikoli več znajti v takšnem položaju.