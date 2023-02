Kancler Scholz na obisku v Indiji za poglobljeno gospodarsko sodelovanje

Indija, ki ima več kot 1,4 milijarde prebivalcev, je do ruske agresije na Ukrajino zavzela nevtralno stališče in ne podpira zahodnih sankcij proti Rusiji. V četrtek se je tako vzdržala glasovanja v Generalni skupščini ZN o resoluciji, v kateri so pozvali k umiku ruskih sil iz Ukrajine. Foto: Reuters