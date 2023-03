Biden sprejel Scholza: "Dosedanja nemška podpora je bila izjemna"

80-letni Biden je ob fotografiranju pred začetkom pogovora za zaprtimi vrati spomnil, da je bil Scholz nazadnje v Beli hiši, še preden se je lani februarja začel ruski napad na Ukrajino. "Dosedanja nemška podpora je bila izjemna," je dejal Biden, Scholz pa je prav tako poudaril, da je zelo pomembno, da zavezniki ostanejo enotni glede Ukrajine.

"Dali smo jasno vedeti, da mu bomo odgovorili, če bo šlo tako naprej," je dejal Biden, ki je s tem mislil na ruskega predsednika Vladimirja Putina.

"Skupaj smo izpolnili obljubo in rad bi se vam zahvalil za trdno in zanesljivo vodstvo. To mislim povsem iskreno, vaša pomoč je bila izjemno pomembna. Zagotovili ste ključno vojaško pomoč in tudi moralna podpora, ki ste jo dali Ukrajini, je bila izjemna," je dodal predsednik ZDA.

Scholz pa je priznal, da zagotavljanje podpore Ukrajini ni bilo enostavno in je v Nemčiji sprožilo politične debate in polemike, kot denimo zaradi povečanja obrambnega proračuna in zaradi odpovedi ruskim energetskim virom.

"Letošnje leto je zelo pomembno zaradi grožnje miru, ki izhaja iz ruske invazije na Ukrajino. Mislim, da je pomembno, da damo jasno sporočilo, da bomo še naprej pomagali Ukrajini, dokler bo to potrebno," je dejal nemški kancler in zagotovil, da je transatlantsko partnerstvo trdno.

Voditelja sta se nato vprašanjem novinarjev izognila, novinarske konference po srečanju pa ne bo. Scholz ima sicer v načrtu intervju za CNN, ki bo objavljen v nedeljo. Foto: Reuters

Drugi obisk in več telefonskih pogovorov

To je drugi obisk Scholza v Beli hiši, odkar je pred 15 meseci prevzel položaj, sicer pa sta se z Bidnom nazadnje srečala novembra lani na vrhu skupine G20. Nemški viri so omenjali tudi 15 telefonskih pogovorov.

Del pogovora med voditeljema ZDA in Nemčije bo tudi Kitajska, predvsem zaradi poročil o tem, da Peking resno razmišlja o pošiljanju orožja Ukrajini, čeprav invazije ni podprl. Zahod se zaveda, da Kitajska ne bo uvedla sankcij ali obsodila Rusije, vendar si želi, da bi Peking v zakulisju pritisnil na Moskvo.

Glede Ukrajine so v Washingtonu in Berlinu enotni, ne pa tudi glede Bidnove gospodarske politike, ki se izraža v zakonu o boju proti inflaciji s subvencijami ameriškim podjetjem za prehod v zeleno in okolju prijaznejšo energijo. EU skrbi ameriški protekcionizem, Bidnova vlada pa je že izrazila pripravljenost na nekatere spremembe v zakonu.