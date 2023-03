Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov



17.35 Pojavil se je videoposnetek domnevnega uničenja ruskega izvidniškega letala v Belorusiji

12.30 Kremelj pred srečanjem Bidna in Scholza svari pred novimi pošiljkami orožja Ukrajini

11.15 Bahmut po navedbah vodje skupine Wagner praktično obkoljen

9.41 Rusi so razstrelili pomemben most proti Bahmutu

7.30 Prigožinovi plačanci vdrli v Bahmut

7.26 Posnetki obupanih ukrajinski vojakov: Obkoljeni smo z vseh strani. Ne zmoremo več.

17.35 Pojavil se je videoposnetek domnevnega uničenja ruskega izvidniškega letala v Belorusiji

A video appeared that seems to be published by Belarus partisans. It is drone footage on the day of attack on Russian AWACS A-50 airfraft (26 February). The drone lands on the aircraft and then reportedly blows itself up. pic.twitter.com/Dp6ErMoALs — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 3, 2023

Videoposnetek – ta domnevno prikazuje trenutek eksplozije drona takoj po tem, ko je pristal na ruskem izvidniškem letalu A-50U DRLV na beloruskem letališču Mačulišči, ki ga Rusija od začetka vojne v Ukrajini uporablja kot eno od glavnih letalskih oporišč za ofenzivne in izvidniške misije – je na družbenem omrežju Twitter danes delilo več znanih uporabnikov, med drugim Anton Geraščenko, svetovalec ukrajinskega notranjega ministra, in profil nizozemske organizacije preiskovalnih novinarjev Bellingcat.

Videoposnetek je po do zdaj znanih podatkih posnel dron beloruskega odporniškega gibanja. Gre sicer za enega od najmanj treh podobnih videoposnetkov, saj obstajata vsaj še dva, ki prikazujeta zgolj pristanek in nato vzlet drona z ruskega izvidniškega letala. Drug videoposnetek:

BYPOL has now posted the full video online. Importantly in the attached statement they only state the drone entered the airbase and landed on the A-50. It does not mention an attack or explosions. https://t.co/Y1N30PGTLb pic.twitter.com/R76oQigCG8 — Bellingcat (@bellingcat) March 2, 2023

Spomnimo: preteklo nedeljo sta na letališču Mačulišči v jutranjih urah odjeknili eksploziji. Vsaj ena naj bi huje poškodovala rusko izvidniško letalo A-50U DRLV, ki ga Rusija med drugim uporablja za zbiranje informacij o stanju obrambnih zmogljivosti Ukrajine ter načrtovanje raketnih in letalskih napadov na ukrajinske cilje. Letalo, ki je bilo tarča eksplozije, po informacijah več virov ne bo več moglo vzleteti.

Da je šlo za sabotažo v organizaciji beloruskih partizanov, je za spletni portal Belsat potrdil Aleksander Azarov, prvi mož odporniškega gibanja BYPOL. Napad na rusko letalo so z letalnikoma izvedli sodelujoči v načrtu "zmaga" in po uspešni akciji pobegnili v tujino, je dejal za Belsat.

Letalo A-50U DRLV (levo) je za ruske letalske sile izredno dragoceno ne zaradi izvidniških sposobnosti, temveč tudi zato, ker jih nimajo veliko. V različnih konfiguracijah jih je bilo narejenih le okrog 40, primerkov specifične različice, ki jo je na letališču v bližini Minska poškodoval eksploziv, pa naj bi bilo manj kot deset. Foto: Wikimedia Commons

12.30 Kremelj pred srečanjem Bidna in Scholza svari pred novimi pošiljkami orožja Ukrajini

Pred današnjim srečanjem ameriškega predsednika Joeja Bidna in nemškega kanclerja Olafa Scholza v Washingtonu je Kremelj sporočil, da nove pošiljke orožja z Zahoda Ukrajini ne bodo imele odločujočega učinka na bojišču in bodo zgolj podaljšale konflikt, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je še izrazil prepričanje, da dobave orožja predstavljajo breme za gospodarstva držav dobaviteljic in negativno vplivajo na blaginjo njihovih državljanov. "Jasno je, da bo to podaljšalo konflikt in imelo žalostne posledice za ukrajinsko ljudstvo," je še dodal.

Berlin in Washington sta ključna zaveznika Ukrajine v njenem boju proti ruski agresiji. Po dolgem oklevanju sta obe vladi obeh držav konec januarja napovedali, da bosta Ukrajini poslali še bojne tanke.

A kot je v pogovoru za ABC News minulo nedeljo poudaril Bidnov svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan, je Nemčija dejala, da sama ne bo poslala svojih tankov Ukrajini, dokler tega ne storijo ZDA.

11.15 Bahmut po navedbah vodje skupine Wagner praktično obkoljen

Vodja ruske najemniške skupine Wagner Jevgenij Prigožin je dejal, da so njihovi borci po večtedenskih srditih bojih "praktično obkolili" mesto Bahmut na vzhodu Ukrajine. V danes objavljenem videoposnetku je šef plačancev dejal, da iz Bahmuta vodi le še ena pot, ter ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega pozval, naj preda mesto.

Da je stanje v Bahmutu vse bolj nevzdržno za ukrajinske branilce, so v preteklih dneh večkrat priznali tudi v Kijevu.

Prigožin je v posnetku z vrha ene od streh komentiral stanje ukrajinskih sil v mestu. Dejal je, da se je skupina Wagner prej borila proti "profesionalni vojski, zdaj pa postopoma vidimo vse več starih ljudi in otrok", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Borijo se, a njihova pričakovana življenjska doba je zdaj zelo kratka, dan ali dva ... Dajte jim priložnost, da zapustijo mesto," je še povedal Prigožin.

V Bahmutu, kjer je nekoč živelo 70 tisoč prebivalcev, je trenutno 4.500 ljudi, je v četrtek ocenil župan mesta Oleksij Reva. "Boleče je videti, kaj sovražnikovi izstrelki delajo z našim mestom in v kaj spreminjajo našo skupnost. Do danes so Rusi uničili več kot 4.400 stanovanjskih stavb," je opozoril.

Ob tem je poudaril, da je prebivalcem mesta za zdaj zagotovljen dostop do hrane, vode in higienskih izdelkov, vendar so razmere v mestu v regiji Doneck kritične.

Strokovnjaki so različnih mnenj glede strateškega pomena Bahmuta, a je ta v zadnjem času postal ključna in simbolna točka vojne v Ukrajini. Zavzetje mesta bi Moskvi omogočilo nadaljnje napredovanje do večjih mest v regiji, kot sta Kramatorsk in Slovjansk.

9.41 Rusi so razstrelili pomemben most proti Bahmutu

Ruske sile so čez noč razstrelile ključni most, ki povezuje Bahmut z bližnjo vasjo Hromov, je sporočila policija v regiji Doneck. Policija v mestu Konstantinivka je za CNN povedala, da upajo, da bodo most popravili v prihodnjih dneh, saj je to ključna pot za evakuacijo civilistov in oskrbo s strelivom. Policija je sporočila, da ima vojska sicer še vedno dostop do mesta po makadamskih stezah in poljih.

7.30 Prigožinovi plačanci vdrli v Bahmut

Vodja ruske skupine plačancev Wagner Jevgenij Prigožin je objavil videoposnetek, ki naj bi prikazoval njegove borce v ukrajinskem mestu Bakhmut, poroča Sky News.

Na posnetku pripadniki skupine Wagner dvigujejo Wagnerjev prapor na vrh napol podrte večnadstropne stavbe. Eden od moških poleg pleše in igra na kitaro.

7.26 Posnetki obupanih ukrajinski vojakov

Na družbenih omrežjih se je pojavilo več videoposnetkov, ki naj bi bili posneti v vzhodnoukrajinskem mestu Bahmut.

V enem od videoposnetkov poveljnik pravi, da so sredi noči dobili ukaz, naj nemudoma zapustijo Bahmut.

Drugi videoposnetek prikazuje ukrajinskega vojaka, ki beži iz Bahmuta in svoji materi pošilja sporočilo, da je preživel. "Mami, živ sem, živ!!!" ji reče.

#Ukranian soldier leaving #Bakhmut

Sends a msg to his mother.

He says mum, I am alive, alive!!!

As he is running not able to believe it himself.

Fighting till the last #Ukranian costs real lives! pic.twitter.com/HgYfDAg7kN — Arthur Morgan (@ArthurM40330824) March 3, 2023

Uničeni Bahmut je pod nenehnim napadom ruskih čet, njegovo zavzetje pa bi Rusiji utrlo pot do popolnega nadzora nad preostalim delom strateške industrijske regije Donbas, kar je eden glavnih ciljev invazije, ki se je začela 24. februarja 2022.