Namestitev dvigala je trajala več kot pet let, deloma tudi zaradi odločitve, da se jašek dvigala namesti brez trajnih sprememb skoraj 2.000 let starega amfiteatra. Projektanti so si prizadevali za "popolno reverzibilnost", ki bi omogočila, da bi jašek v prihodnosti odstranili, ne da bi pri tem ogrozili strukturno celovitost, še navaja EFE. Foto: Reuters