Ameriška turista vdrla v Kolosej, da bi tam popivala

Prijavili so ju mimoidoči, kmalu zatem so ju policisti prijeli in jima naložili denarno kazen.

S tem, ko so popustili pandemični ukrepi in so se turisti začeli vračati na priljubljene destinacije, so se vrnile tudi preglavice, povezane z množičnim turizmom.

Popivanje pod oboki starodavnega Koloseja

O najnovejši med njimi poročajo iz Rima, kjer so tamkajšnji policisti ta teden aretirali ameriška turista, ki sta sredi noči vdrla v slavni Kolosej. Kot navaja CNN, sta Američana splezala čez visoko ograjo in se povzpela v drugo nadstropje starodavne zgradbe, nato pa sedla pod prepoznavne oboke na zunanji strani Koloseja in si tam privoščila - pivo.

Foto: Getty Images

Njuno uživanje v pijači z razgledom na Rim pa je doživelo neslaven konec. Opazili so ju mimoidoči, ki so poklicali policiste, ti pa so ju prijeli v bližnji ulici, ko sta že odhajala s prizorišča svoje pustolovščine. Naložili so jima denarno kazen v višini 800 evrov, še poroča CNN.

Kopanje v vodnjaku Trevi in vrezovanje začetnic v stene Koloseja

Rimske znamenitosti so bile pred izbruhom koronavirusa pogosta žrtev turistov, ki so jih želeli doživeti kar se da od blizu ali pa na njih celo pustiti svoje sledi. Poleti leta 2019 so samo v enem koncu tedna zaznali kar sedem primerov, ko so se turisti odločili, da se bodo okopali v slovitem vodnjaku Trevi. Vsakemu od njih so naložili 450 evrov kazni.

Foto: Getty Images

Veliko dražje jo je odnesel ruski turist, ki je leta 2014 v steno Koloseja vrezal črko "K" - ta nespametna poteza ga je stala 20 tisoč evrov. Podobno zamisel je leta 2019 imelo več turistov - Izraelka je na steno starodavnega amfiteatra podpisala sebe, svojega moža in otroke, pozneje pa so pri vrezovanju svojih začetnic ujeli še madžarskega turista in nemškega voznika.

