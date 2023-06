Razburjenje zaradi novega režima: ob Nadiži poleti brez psov

Reka Nadiža, ena najčistejših in obenem najtoplejših alpskih rek, je v poletnih mesecih priljubljeno pribežališče kopalcev in izletnikov. Priljubljenost te reke z leti vse bolj narašča, da bi zajezili pritisk in vpliv obiskovalcev na tamkajšnje okolje, pa je občina Kobarid uvedla poletni pravilnik, ki ga bodo začeli izvajati 15. junija.

Foto: Ciril Jazbec (www.slovenia.info) Iz občine so sporočili, da bodo do konca avgusta vsak dan med 9. in 19. uro nadomestilo za parkiranje pobirali na dostopnih mestih ob Nadiži na Robiču, v Podbeli, ob Napoleonovem mostu in v Logjeh. Parkirnina znaša 1,5 evra na uro oziroma deset evrov za ves dan.

Ob tem občina izdaja tudi tedenske dovolilnice za goste, ki prenočujejo pri turističnih ponudnikih na območju občine, te stanejo 16 evrov, letna dovolilnica za prebivalce in lastnike stanovanjskih objektov stane 18 evrov, preostali obiskovalci pa lahko letno dovolilnico dobijo za 48 evrov. Letne in tedenske dovolilnice so vezane na avtomobil in jih je mogoče kupiti v Turističnoinformacijskem centru Kobarid, pri čemer morate s seboj obvezno imeti prometna dovoljenja vozil, za katera se dovolilnica izdaja.

Lastniki parcel ob Nadiži lahko pridobijo brezplačno dovolilnico za parkiranje na svojem zemljišču.

Prepoved za domače živali

Precej razburjenja na družbenih omrežjih pa je povzročilo pravilo, da je na kopalnih mestih od 15. junija do 31. avgusta med 9. in 19. uro prepovedano kopanje domačih živali ter njihovo zadrževanje na obrežju reke. Mnogi spletni uporabniki so to označili za prestrog ukrep, češ da okolje zagotovo bolj onesnažujejo ljudje kot pa psi.

S 15. JUNIJEM SE ZAČNE IZVAJATI PARKIRNI REŽIM OB NADIŽI Na dostopnih mestih ob Nadiži na Robiču, v Podbeli, ob... Posted by Občina Kobarid on Thursday, June 1, 2023

Na občini so sicer opozorili tudi, da so prepovedani tudi športna plovba, kurjenje ognja na nabrežju ter kakršnokoli onesnaževanje vode in okolice, obiskovalce pa pozvali, naj skrbijo za čisto in urejeno okolje ter odpadke odložijo v za to namenjene zabojnike.

Oglejte si še: