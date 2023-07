Naravna kopališča po Sloveniji: kam skočiti, ko vam je vroče?

Ko temperature sežejo vse tja do 35 ali še več stopinj Celzija, zadrževanje v senci ni več dovolj za osvežitev. Najbolj učinkovit je skok v vodo, in če vam je pot do morja predolga, lahko ohladitev poiščete tudi na celini, v katerem od jezer ali rek. Priporočljivo je, da se pri tem držite kopalnih območij in naravnih kopališč, kjer redno spremljajo kakovost kopalnih voda, najdete jih na tem zemljevidu.

Kolpa

Zaradi vrste kopališč ob njej Kolpi pravijo kar najdaljša slovenska obala. Mejna reka na jugovzhodu naše države velja za eno najčistejših, pa tudi najtoplejših rek, zato je vedno priljubljena izbira kopalcev, zaradi mirnega toka in položnih bregov tudi številnih družin.

Kopališče na Kolpi pri kampu Podzemelj Foto: Jošt Gantar (www.slovenia.info)

Nadiža

Nadiža, ki priteče iz Breginjskega kota, nato pa ostro zavije proti jugu in v Italijo, velja za eno najtoplejših alpskih rek. Medtem ko je njena soseda Soča vse leto ledeno mrzla, je Nadiža poleti prav prijetno topla in zato tudi zelo priljubljena pri kopalcih. Bodite pa pozorni na tamkajšnji nov kopalni režim - do 31. avgusta je vsak dan med 9. in 19. uro prepovedano kopanje domačih živali ter njihovo zadrževanje na obrežju reke.

Blejsko jezero

Daleč najbolj znano in oblegano slovensko jezero je sicer ledeniškega nastanka, a se poleti prav prijetno ogreje - te dni ima že več kot 23 stopinj Celzija. Tam je urejenih več kopališč in kopalnih območij, najbolj znani sta Grajsko kopališče pod Blejskim gradom in Velika Zaka pri kampu.

Blejsko jezero Foto: Shutterstock

Bohinjsko jezero

Če prisegate na osvežitev v nekoliko hladnejši vodi, je Bohinjsko jezero vedno boljša izbira od Blejskega. Največje stalno naravno jezero v Sloveniji ima dve določeni kopalni območji, Fužinski zaliv in Ukanc, kopalci pa bolj osamljene kotičke iščejo tudi drugod ob obrežju.

Velenjsko jezero

Tako imenovana Velenjska plaža je urejena na obrežju Velenjskega jezera, enega od Šaleških jezer. To sicer (še) nima uradnega statusa kopalne vode, a kakovost jezerske vode redno vzorčijo in analizirajo ter s tem zagotavljajo, da je primerna za kopanje. Tudi sicer gre za izjemno urejeno kopališče s prodnato obalo, lesenimi podesti za sončenje, prhami in sanitarijami, ponujajo izposojo ležalnikov, senčnikov in različnih vodnih plovil, poleti pa je to tudi pogosto prizorišče glasbenih in drugih zabavnih dogodkov.

Velenjsko jezero s parkom Vista Foto: Shutterstock

Krka

Reka, ki jo opevajo dolenjski poeti, je priljubljena kopalna reka zaradi lehnjakovih pregrad in jezov, ki ustvarjajo tolmune in majhne slapove. Kopalni območji na Krki sta Straža in Žužemberk, najpogumnejši pa se v Krki namakajo višje proti izviru, kjer je voda veliko bolj hladna.

Idrijca

Na Idrijci je več urejenih kopališč, a ima uradni status kopalne vode le sotočje Idrijce z Bačo. Višje po toku Idrijce najdete še dve urejeni in zelo priljubljeni kopališči - tisto pri Slapu ob Idrijci je zelo priljubljeno zaradi globoke vode, ki ponekod presega globino petih metrov, še višje, pri sotočju z Belco, pa je kopališče Lajšt. Gre za priljubljeno izletniško točko z urejeno infrastrukturo, poskrbljeno je tudi za "kopenske" rekreativne športe.

Idrijca Foto: Božo Uršič (www.slovenia.info)

Šobčev bajer

Manjše umetno jezero v kampu Šobec pri Lescah je pred nekaj leti doživelo temeljito prenovo, dno so očistili, na obali pa postavili leseno kopališko ploščad z bazenčki za otroke. Tudi sicer je Šobčev bajer s plitvo vodo in položnimi bregovi priljubljena destinacija družin z majhnimi otroki.

Iški vintgar

V soteski reke Iške poletno osvežitev radi poiščejo tako Ljubljančani kot prebivalci drugih okoliških krajev, saj je ob hladni rečici občutno bolj sveže kot v mestu. V soteski najdete veliko tolmunov, brzic in slapov, najbolj znan kopalni del, kjer je voda nekoliko bolj globoka, pa se imenuje Grabljice.

