Parižani se bodo po več kot sto letih spet lahko kopali v Seni

Med kopališči bo športni center, ki se delno že uporablja, ob tem bodo odprli še dve kopališči v središču mesta, nedaleč od Eifflovega stolpa, je napovedala županja Pariza Anne Hidalgo. Kopališča bodo zamejena z bojami, na voljo bodo tudi garderobe in prhe.

Parižani si že dolgo želijo, da bi se lahko ponovno kopali v reki, ki teče skozi središče francoske prestolnice. "To so dolgoletne sanje in trenutno smo na dobri poti, da se končno uresničijo. Varno kopanje v Seni bo mogoče," so sporočili iz mestne uprave.

Olimpijske plavalne tekme prihodnje leto v Seni?

Ko so v Parizu leta 1900 prvič potekale olimpijske igre, so v Seni potekala tekmovanja v plavanju, kar naj bi se ponovno zgodilo na prihajajočih igrah leta 2024. Kopanje v Seni so sicer zaradi umazane vode uradno prepovedali že leta 1923, kljub temu pa so kopalci v pariški reki vztrajali nekje do sredine 60. let prejšnjega stoletja.

Trenutno potekajo obsežna prizadevanja za izboljšanje kakovosti vode. V mestni upravi so dejali, da so do zdaj že vložili skoraj 1,3 milijarde evrov, da bi Seno naredili čistejšo na celotnem širšem območju Pariza. Večina del naj bi bila končana do prihodnjega poletja.