Sveže samska zvezdnica Harryja Potterja dopustuje pri naših sosedih #foto

Emmo Watson, ki je javnosti znana predvsem po vlogi Hermione Granger v filmih o Harryju Potterju, so v teh dneh opazili v Benetkah.

Britanska igralka Emma Watson, ki se je pred kratkim razšla s partnerjem Brandonom Greenom, v teh dneh dopustuje pri naših sosedih. V družbi ameriškega podjetnika Ryana Walsha so jo namreč opazili v Benetkah, kjer sta si privoščila romantično večerjo in si mesto ogledala med vožnjo z ladjico.

Triintridesetletna zvezdnica Harryja Potterja je bila 18 mesecev v zvezi z Brandonom Greenom, sinom britanskega poslovneža in milijonarja Philipa Greena, nekdanjega lastnika velikih trgovcev z oblačili Topshop, Topman in Miss Selfridge. Razšla naj bi se decembra lani.

Watsonova išče inteligentnega partnerja

Igralka se je zdaj odpravila na dopust v nam bližnje italijansko mesto Benetke, pridružil pa se ji je tudi ameriški poslovnež Ryan Walsh. Kot je za britanski tabloid Daily Mirror povedal vir blizu igralke, naj bi iskala nekoga, "ki se ujema z njeno inteligenco", zato je vedno imela le "inteligentne fante". Dodal je: "Tudi Ryan je zelo inteligenten človek in zdi se, da Emma uživa, ko preživlja čas z njim. Poznata se že nekaj časa in zdaj, ko je samska, skrbi, da res uživa."

Walsh naj bi sicer pred tremi leti v Los Angelesu ustanovil tehnološko svetovalno podjetje.

Ryan Walsh in Emma Watson na dopustu v Benetkah Foto: Profimedia

Ustanovila je dve podjetji za filmsko produkcijo

Emma Watson je javnosti znana predvsem po vlogi Hermione Granger v filmih o Harryju Potterju. Za to vlogo je bila izbrana, ko je imela le devet let, pred tem pa je igrala v šolskih predstavah. Po končanem snemanju vseh delov je ustanovila dve podjetji za filmsko produkcijo in med drugim režirala reklamo za italijansko luksuzno modno hišo Prada.

