Ameriški zvezdnik velikonočne praznike preživel v naši bližini #foto

Pod fotografije, ki jih je glasbenik delil s sledilci na Instagramu, je zapisal, da vsem želi vesele velikonočne praznike.

John Legend in Chrissy Teigen sta se poročila leta 2013, skupaj pa imata tri otroke – šestletno Luno Simone, štiriletnega Milesa Theodora in trimesečno Esti Maxine, ki sta se je razveselila letos januarja.

John Roger Stephens, čigar umetniško ime je John Legend, je ameriški pevec, tekstopisec, pianist, glasbeni producent in igralec, njegova žena Chrissy pa je manekenka.

V Benetkah sta bila prvič leta 2007

Nekaj fotografij iz Benetk je s sledilci na Instagramu delila tudi Teigenova, ki je zapisala, da sta bila z Johnom prvič v Benetkah leta 2007, ko še nista imela otrok. "Bila je zima in mraz, John pa se rad spominja mojega edinega krznenega klobuka, ki sem ga nosila dan in noč. Vozila sva se z vodnim avtobusom in tekla po ulicah, pri čemer sva bila kot dva norca, ki si nikoli ne bi mislila, da se bosta vrnila s svojimi otroki. No, John je verjetno vedel," se je pošalila.

