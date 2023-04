Filmska zvezdnica pri 48 letih rodila dvojčka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriška igralka Hilary Swank je sporočila, da je med velikonočnimi prazniki rodila dvojčka. Dodala je, da med nosečnostjo ni bilo lahko, vendar je bilo tega vredno. Z možem Philipom Schneiderjem sta tako dobila prva otroka, deklico in dečka, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na Instagramu je 48-letnica objavila fotografijo, na kateri v kopalni halji stoji na balkonu, v naročju pa drži dojenčka. "Ni bilo lahko. Ampak fant (in dekle!) je bilo vredno. Veselo veliko noč! Objava iz samih nebes," je pod sliko zapisala novopečena mamica.

Igralka, ki se je leta 2018 po manj kot dveh letih poročila s podjetnikom Schneiderjem, je oktobra lani naznanila, da pričakuje dvojčka, še poroča dpa.

V svoji karieri je osvojila dva oskarja za glavno vlogo, in sicer leta 1999 za film Fantje ne jočejo, in leta 2004 za film Punčka za milijon dolarjev. Med drugim je igrala tudi v biografskem filmu Amelia in v televizijski seriji Alaska Daily.