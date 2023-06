24-letnica hodi na zmenke s starejšimi moškimi, ki ji plačujejo draga potovanja in večerje

Charlotte Davies hodi na zmenke z moškimi, starimi od 30 do 60 let, ki so ji za zmenek pripravljeni plačati več sto evrov.

24-letna Britanka Charlotte Davies trdi, da uživa v potovanjih po svetu, ki ji jih plačujejo starejši moški, prav tako so ti po njenih besedah do nje veliko prijaznejši in spoštljivejši kot njeni nekdanji partnerji. Na svojih profilih na družabnih omrežjih želi prikazati, kakšno je življenje tako imenovanih "sugar babyjev".

Londončanka Charlotte Davies je za New York Post povedala, da jo je za to, da postane "sugar baby", kot imenujejo dekleta, ki hodijo na zmenke s starejšimi moškimi, ki jim v zameno za spremstvo zagotavljajo denar, mentorstvo, darila in potovanja, navdihnilo gledanje televizijske oddaje. Ta je prikazovala razmerja med starejšimi moškimi in mladimi dekleti.

"V tistem času sem končala osem let trajajočo zvezo, zato sem vedela, da se nočem kmalu spustiti v kaj resnega," je Charlotte povedala za Kennedy News. "Edini zmenki, ki sem jih imela, so bili zelo priložnostni. Mislila sem si, da je to podobno temu, kar počnem zdaj, le da za to nisem bila plačana," je dodala.

Charlotte je pred kratkim ustvarila tudi profil na Instagramu, na katerem prikazuje svoje življenje tako imenovanega "sugar baby" dekleta in razkriva, zakaj se je odločila za tak način partnerstva. Kot je zapisala, ljubi potovanja, poleg tega ji starejši moški za njeno družbo in tudi druge zadeve plačujejo. V svojih objavah je razkrila, da jo moški preskrbujejo predvsem finančno, z njimi pa preživlja čas, hodi po nakupih, na tortice, kosila in v spa centre.

Želi postati finančno samostojna in zgraditi hišo

Včasih se z nekaterimi od njih tudi zaplete in z njimi preživi noč, a kot dodaja, je zaradi tovrstnih razmerij s starejšimi moškimi finančno in čustveno stabilnejša. O sebi je zapisala, da ima rada dolgotrajnejša razmerja, a brez zavez, saj se takih odnosov boji.

Njen dolgoročni cilj je, da postane finančno čim bolj samostojna in zgradi svojo hišo, pri tem pa ji pomaga prav trenutni način življenja, saj lahko privarčuje več denarja in veliko potuje, ne da bi za to plačala.

A kjer so prednosti, so tudi slabosti ...

Charlotte je dodala, da so tovrstni zmenki veliko bolj utrudljivi kot priložnostni zmenki s precej mlajšimi partnerji, poleg tega zaradi njih prepotuje velike razdalje. 24-letnica je dodala, da je introvertirana oseba in da jo daljše druženje z ljudmi zelo utrudi, obenem pa je hvaležna za to "noro izkušnjo".

Trenutno hodi na zmenke z desetimi starejšimi moškimi

Kot je še povedala, se trenutno sestaja z desetimi starejšimi premožnimi moškimi, ki ji v povprečju za en zmenek plačajo 230 evrov. Obožuje občutek, da v življenja osamljenih moških prinaša veselje. "Vsekakor bi rekla, da je to nekaj, v čemer res uživam. Nimam načrta in mislim, da tega ne bom kmalu nehala početi," je še povedala Charlotte.

Edina stvar, zaradi katere bi bila pripravljena prekiniti vse stike s starejšimi moškimi, bi bila morebitna resna zveza, toda po njenih besedah ji trenutni življenjski slog resnično ustreza.

