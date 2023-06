Pevca Rammsteinov obtožujejo, da na koncertih "rekrutira" dekleta za seks

V Münchnu se nocoj začenja razprodana serija štirih koncertov skupine Rammstein, ki se trenutno spopadajo s hudimi obtožbami na račun pevca Tilla Lindemana. V medijih so se v preteklih dneh zvrstile zgodbe več žensk, ki trdijo, da jih je Lindemann na zabavah po koncertih omamil in spolno napadel.

Zaradi teh obtožb je posredovala celo nemška vlada in zahtevala dodatne varnostne ukrepe na münchenskih koncertih, med drugim po koncertih ne bo nobenih (uradnih) zabav, tik pod odrom pa ne bo občinstva. Prav iz tega prostora, t. i. ničte vrste, naj bi si Lindemann izbiral dekleta, ki jih je nato prek posrednikov vabil na zabave po koncertu, tam pa jih spolno napadel, poročajo nemški mediji.

Foto: Guliverimage

Nemška ministrica za družino Lisa Paus iz stranke Zelenih je ob tem dodala, da "bi se morali resno pogovoriti o odgovornosti izvajalcev in organizatorjev do obiskovalcev koncertov".

V preteklih dneh je več nemških medijev, med njimi televizija NDR in časopis Süddeutsche Zeitung, poročalo o več obiskovalkah koncertov skupine Rammstein, ki so Lindemanna obtožile, da jih je omamil in spolno napadel. Prva je bila Irka, ki se je maja udeležila koncerta v Vilni, glavnem mestu Litve.

Kot je razkrila na družbenih omrežjih, je bila pred koncertom v stiku z neko žensko, ki ji je ponudila dostop do t. i. ničte vrste, ekskluzivnega prostora tik pred odrom, ločenega od preostanka občinstva. Irka je povabilo sprejela in se pozneje srečala z Lindemannom, ki naj bi jo skušal prepričati v spolne odnose, kar je zavrnila, on pa naj bi se zato precej razjezil. Dodala je, da je pred tem spila dve alkoholni pijači in se nato počutila vse bolj čudno, delov večera pa se sploh ne spomni, zaradi česar sumi, da jo je nekdo omamil.

Foto: Guliverimage

Po tem se je oglasilo še več žensk, ki so na koncertih Rammstein doživele podobno – da so jih iz prvih vrst "rekrutirali" za Lindemanna. Süddeutsche Zeitung citira neko žensko, ki se je udeležila zabave po koncertu skupine na Dunaju leta 2019 in tam popila nekaj pijač, nato pa izgubila zavest. Ko se je znova zavedla, naj bi bila v hotelski sobi, Lindemann pa je ležal na njej.

Podobnih pričevanj se je v nemških medijih in na družbenih omrežjih zvrstilo še nekaj, po poročanju Guardiana pa je bil uradno prijavljen le incident v Vilni. Tamkajšnja policija odločitve o morebitni kazenski preiskavi še ni sprejela.

Foto: Guliverimage

Na obtožbe so se medtem odzvali tudi Rammstein, v skupni izjavi na družbenih omrežjih so zapisali: "Objave v zadnjih dneh so v javnosti, predvsem pa pri naših oboževalcih vzbudile veliko razburjenja in vprašanj. Te obtožbe so nas prizadele in jih jemljemo izjemno resno. Svojim oboževalcem sporočamo: zelo nam je pomembno, da se na naših koncertih počutite udobno in varno, tako na odru kot zunaj njega. Vsakršno nadlegovanje ostro obsojamo in prosimo vas, da ne obsojate tistih, ki so sprožili te obtožbe. Vsakdo je upravičen do svojega pogleda. Obenem pa imamo tudi mi pravico, da nas ne obsojate."

