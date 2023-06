Pevec skupine Rammstein zanika obtožbe o spolnih napadih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odvetniška pisarna, ki zastopa Tilla Lindemanna, pevca nemške industrijske metal skupine Rammstein, je sporočila, da njihov klient odločno zavrača vse obtožbe o spolnih napadih. Pred kratkim se je oglasilo več žensk, ki zatrjujejo, da so jih na zabavah po koncertih skupine omamili in napeljali k spolnim odnosom s pevcem.

"Različne ženske so podale resne obtožbe proti našemu klientu. Te obtožbe so brez izjeme neresnične," je sporočila berlinska odvetniška pisarna Schertz Bergmann, ki zastopa Tilla Lindemanna. Ob tem so odvetniki tudi napovedali, da bodo pravno ukrepali proti tem ženskam.

Skupina je po izbruhu škandala ta teden odpovedala vse zabave po koncertih skupine Rammstein v Münchnu ter napovedala, da enako velja za vse julijske koncerte skupine v nemški prestolnici Berlin.

Več o tem: