Pevca skupine Rammstein udeleženka koncerta obtožila zlorabe in napada

Turneja "Europa Stadion Tour" nemške skupine Rammstein se je začela 22. maja s koncertom v litovski prestolnici Vilni. Med poslušalci je bila Irka Shelby Lynn, piše nemški medij Focus.

Glede na njene izjave na družbenih medijih je Shelby Lynn izbral član osebja skupine, da stoji v ločenem prostoru pred odrom z drugimi mladimi ženskami. Tu so jih fotografirali in jim obljubili dostop do zabav ob koncertu. Pevec Till Lindemann se je nato pomešal med ženske in jim ponudil tekilo.

Shelby Lynn na Instagramu opisuje, da so jo med koncertnim premorom odpeljali v zaodrje, kjer naj bi prišlo do spolnih dejanj z Lindemannom. Ko je zavrnila, se je pevec odzval z agresijo.

Po lastnih navedbah se je Irka naslednje jutro zbudila s številnimi modricami in podplutbami po telesu. Povedala je tudi, da je opazila simptome, kot so tahikardija (povišan srčni utrip), mrzlica in slabost. Spomni se lahko le drobcev tega, kar se je zgodilo, trdi. Lynnova je tudi prepričana, da je bila omamljena.

Skupina Rammstein se je na obtožbe v ponedeljek na Twitterju odzvala s temi besedami: "Glede navedb, ki krožijo po spletu o Vilni, lahko izključimo, da se je to, kar se trdi, zgodilo v našem okolju. Nismo seznanjeni z nobenimi uradnimi preiskavami o tej zadevi."