Ženski, ki ga je obtožila posilstva, plačal vrtoglav znesek, ta je tožbo umaknila

Oskarjevec Cuba Gooding Jr. je v tožbi z neimenovano žensko, ki ga je obtožila, da jo je leta 2013 posilil v hotelski sobi v New Yorku, dosegel poravnavo. Kot poročajo številni mediji, naj bi ženski plačal vrtoglav znesek, ta pa je tožbo umaknila. Igralec je obtožbe sicer zanikal in vztraja, da je bil njun odnos sporazumen.

55-letnega igralca je dotikanja sicer obtožilo že več deset žensk. Lani je priznal krivdo za poljub ženske brez njene privolitve, kar mu je prineslo šestmesečno izobraževanje o vplivu alkohola.

Zahtevala je šest milijonov dolarjev odškodnine

Tožbo, v kateri so zdaj dosegli poravnavo, je leta 2020 vložila Jane Doe. Zahtevala je šest milijonov dolarjev odškodnine. Trdila je namreč, da sta se leta 2013 s Cubo Gooding Jr. spoznala v restavraciji, po tem pa jo je povabil na pijačo v hotel Mercer v Sohu, kjer je bival. Tam naj bi ji rekel, da se mora preobleči, jo povabil v svojo sobo v petem nadstropju in se začel slačiti. Kot je povedala, je poskušala sobo zapustiti, a ji je igralec to preprečil, jo potisnil na posteljo, "agresivno slekel" in posilil.

Odvetnik, ki je takrat zastopal obtoženega igralca, je obtožbe označil za "popolnoma lažne in obrekljive".

Pretekli teden je predsedujoči sodnik odločil, da bo dovolil pričanje treh drugih tožnikov, saj naj bi bile njihove obtožbe "precej podobne". Sojenje naj bi se začelo v torek, vendar se ni pojavil nihče. Na spletni strani sodišča je zapisano, da se je sodba končala, razlog pa je: "Stranke so zadevo rešile." Kot poročajo številni mediji, med drugim revija People, naj bi igralec ženski plačal vrtoglav znesek, ta pa je tožbo umaknila.

Gooding Jr. je bil med letoma 1994 in 2017 poročen z osnovnošolsko učiteljico Saro Kapfer. Foto: Guliverimage

Oskarja mu je prinesel film Jerry Maguire

Cuba Gooding Jr. je zaigral v številnih filmskih uspešnicah, kot so Možje časti (Men Of Honor), Radio, Boyz n the Hood in Snežni psi (Snow Dogs), vloga v filmu Jerry Maguire pa mu je prinesla celo oskarja za najboljšo stransko vlogo.

Med letoma 1994 in 2017 je bil poročen z osnovnošolsko učiteljico Saro Kapfer, s katero imata tri otroke – 29-letnega Spencerja, 26-letnega Masona in 18-letno Piper.

