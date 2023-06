Igralec kriv posilstva dveh žensk, grozi mu do 30 let zapora

Končalo se je sojenje igralcu Dannyju Mastersonu, znanemu predvsem po vlogi v humoristični seriji Oh, ta sedemdeseta. 47-letnik je bil obtožen posilstva treh žensk, sodišče pa ga je spoznalo za krivega posilstva v dveh od očitanih primerov, za kar mu grozi do 30 let zapora.

Šlo je za ponovljeno sojenje, potem ko se je prvo zaradi nesklepčnosti porote končalo lani decembra. Tožilstvo je Mastersonu očitalo, da je med letoma 2001 in 2003 v svojem domu v Hollywoodu omamil in posilil tri ženske.

Močno vlogo je v teh primerih imela tudi Scientološka cerkev. Masterson je v njej eden od vplivnejših članov, v času posilstev so ji pripadale tudi ženske, ki jih je posilil, zaradi svojega vpliva in ugleda med scientologi pa se je nato dolgo izogibal posledicam svojih dejanj.

Igralca je na sodišču spremljala žena Bijou Philips, ki mu je ves čas stala ob strani in zanikala možnost, da bi bil njen mož lahko kriv očitanih zločinov. Foto: Guliverimage

Tožnice so povedale, da so posilstvo prijavile veljakom v Scientološki cerkvi, ti pa so jim odvrnili, da posilstva ni bilo, in jih posvarili, naj nikar ne gredo na policijo. "Bile so posiljene, nato so bile za to znova kaznovane. Scientologija jim je sporočila, da zanje ni pravice. Zdaj jim lahko pravico pokažete vi," je v zaključnem govoru porotnikom dejal tožilec.

Scientološka cerkev je obtožbe, da je posilstva poskušala prikriti, odločno zanikala, prav tako je zanikala trditve, da svojim članicam in članom prepoveduje iskanje pomoč pri "posvetnih" organih pregona.

