Igralec Danny Masterson, ki ga najbolje poznamo po vlogi v seriji Oh, ta sedemdeseta, je obtožen posilstva treh žensk v treh različnih incidentih, ki naj bi se zgodili med letoma 2001 in 2003.

Ameriški mediji poročajo o hudih obtožbah proti 44-letnemu igralcu Dannyju Mastersonu. Pozimi leta 2001 naj bi posilil 23-letno žensko, aprila 2003 28-letnico in pozimi istega leta še eno 23-letnico. Vsi trije incidenti naj bi se zgodili na njegovem domu v predelu Hollywood Hills.

A to še ni vse, Mastersona sta posilstva obtožili še dve ženski, vendar mu tožilstvo zaradi teh ne bo sodilo zaradi pomanjkanja dokazov v enem primeru in zastaranja v drugem.

Masterson je v priljubljeni in uspešni seriji Oh, ta sedemdeseta igral Stevena Hyda. Foto: IMDb

Grozi mu 45 let zaporne kazni

Igralec se bo moral na sodišču zagovarjati 18. septembra, če ga bodo spoznali za krivega, pa mu grozi 45-letna zaporna kazen. A Masterson pravi, da je nedolžen, tako je za ameriške medije sporočil tudi njegov odvetnik Tom Mesereau.

"Gospod Masterson je nedolžen. Smo zelo samozavestni, da bo oproščen, ko bomo na sodišču predstavili vse dokaze in ko bodo priče dobile priložnost za pričanje." Sicer pa sta Masterson in njegova žena Bijou Phillips, s katero sta poročena devet let, "šokirana nad obtožbami", je še dejal Mesereau ter dodal, da "ju tolaži dejstvo, da bo resnica prišla na dan".

Masterson je morda najbolj znan po vlogi Stevena Hyda v priljubljeni in uspešni seriji Oh, ta sedemdeseta, ki so jo predvajali med letoma 1998 in 2006. Bil je del zvezdniške zasedbe, v kateri so bili tudi Mila Kunis, Ashton Kutcher, Laura Prepon in Wilmer Valderrama.

