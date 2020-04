Britanska pevka: "Štiri tedne so me omamljali in posiljevali"

Valižanska pevka Duffy (njeno polno ime je Aimee Anne Duffy) je objavila čustven zapis, v katerem je spregovorila o svoji izjemno težki izkušnji, ki naj bi se dogajala kar štiri tedne. Razkrila je, da so jo omamili na njen rojstni dan v restavraciji, jo posilili in odpeljali v tujino.

"Ne spomnim se, kako sem pristala na letalu ali v hotelski sobi, kjer me je napadalec redno posiljeval. Spomnim se bolečine, ko se je zgodilo, hkrati sem bila prisebna, a odsotna," je razkrila v dolgem zapisu, ki ga lahko v celoti preberete tukaj.

Nato je še pojasnila, da je se bala zbežati in da se je s posiljevalcem vrnila v Veliko Britanijo, kjer je skušala ostati mirna, kot se je le dalo. "Ko sem prišla domov, sem bila cele dneve kot zombi." Posiljevalec se je nato vrnil in vse skupaj se je nadaljevalo še štiri tedne, pripoveduje.

Pevka je zaslovela pred dvanajstimi leti, ko se je začela njena glasbena kariera naglo vzpenjati. Foto: Getty Images

Preveč jo je bilo strah, da bi šla na policijo

Ker ji je grozil, da jo bo ubil, če bo šla na policijo, in ker je bila že tako prestrašena in trpinčena, se je bala prijaviti svojega posiljevalca, je še zapisala. "Če bi šlo karkoli narobe, bi bila mrtva, ubil bi me. Nisem mogla tvegati, da bi vse skupaj prišlo še v medije."

Kasneje je nato zapadla v samomorilske misli, posilstvo je postalo njen spremljevalec, se spominja. "Po več tednov nisem videla nikogar, bila sem povsem sama. Zažigala sem svoje pižame, lasje so bili tako zavozlani, ker jih nisem česala, zato sem si jih ostrigla."

Vmes je razmišljala tudi o tem, da bi si spremenila ime, pobegnila v tujino in postala cvetličarka: "Tako bi lahko preteklost pustila za seboj, imela novo življenje, s katerim ne bi obremenjevala nikogar drugega, nadaljevala bi sama."

Vse skupaj ji je pomagala prebroditi priznana terapevtka, katere imena ni razkrila, le to, da je cenjena in zelo izurjena. "Ne vem, kako sem imela takšno srečo, da sem jo našla. Brez nje ne bi zmogla prebroditi, mislila sem, da bo to nemogoče." Zdaj se čuti varno, pravi, zato je tudi objavila to pismo. "Posilstvo je kot živi umor, si živ, a mrtev. Potrebovala sem zelo dolgo časa, včasih se je zdelo, da se ne bo nikoli končalo, da sem spet sestavila koščke sebe," je razložila.

V pismu ne razkriva, kdaj se je posilstvo zgodilo, a na koncu zaključi, da lahko "zdaj preteklo desetletje pusti za seboj", ter da zdaj vsi, ki so se spraševali, "kaj se je zgodilo z Duffy" vedo.

