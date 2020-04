Bernie Ecclestone bo pri 89 letih spet postal očka

Bernie Ecclestone je veselo novico potrdil nemškemu časniku Blick in razkril, da s 43-letno izbranko Fabiano Flosi prvi skupni naraščaj pričakujeta poleti, oktobra pa bo dolgoletni šef formule 1 praznoval že 90. rojstni dan. Fabiana, ki je od Bernieja mlajša kar 46 let, pričakuje dečka, je še sporočil.

Nosečnost je komentirala tudi Fabiana, ki je dodala, da si kot vsi starši za svojega še nerojenega otroka želita le eno: da se rodi zdrav. "Upam pa tudi, da nikoli ne bo izrazil zanimanja za delo pri formuli 1," je še razkrila.

To bo za Bernieja že četrti otrok in prvi sin: v zakonu z Ivy Bamford se mu je rodila najstarejša hčerka Deborah, ki je stara 65 let, v drugem zakonu s Hrvatico Slavico Radić pa sta se mu rodili še dve hčerki: Petra (31 let) in Tamara (35 let). Britanski milijarder ima tudi pet vnukov in je tudi že pradedek.

