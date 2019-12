Slavni dedinji Tamari Ecclestone ukradli za 60 milijonov evrov nakita

Britanska starleta in slavna dedinja Tamara Ecclestone je pretekli vikend ostala brez 60 milijonov evrov vrednega nakita, ki so ga tatovi ukradli iz njenega doma v Londonu, ko je bila v tujini.

Tatovi so se očitno lotili pravega filmskega ropa, da so prelisičili 24-urno strogo varovanje razkošne 84 milijonov vredne vile Tamare Ecclestone, hčerke nekdanjega šefa Formule 1 in britanskega magnata Bernieja Ecclestona.

Rop se je zgodil v petek in naj bi trajal približno 50 minut, po tem, ko je 35-letna zvezdnica odšla v tujino za božične praznike. Britanski policisti predvidevajo, da so roparji do posestva, kjer živi z možem Jayjem Rutlandom in petletno hčerko Sophio, prišli skozi zadnji vrt.

Tamara z možem Jayjem in hčerko Sophio. Foto: Getty Images

Izropali oba sefa zakoncev

"Tamara in njena družina so dobro, a pretreseni in jezni," je za britanski časnik The Sun dejal Tamarin tiskovni predstavnik in potrdil govorice o ropu.

Novica o kraji pa ni pretresla le Ecclestonovih, temveč tudi sosede iz te elitne soseske, ki je do zdaj veljala za eno najvarjenjših v Londonu. Roparji so natančno vedeli, kaj delajo, saj so vdrla oba sefa, ki sta skrita v garderobah zakoncev Rutland ter pokradli čisto ves nakit.

Večina nakita je bila zanju posebnega pomena, saj je šlo med drugim tudi za poročna darila in druge kose, na katere sta čustveno navezava.

Policisti storilcev zaenkrat še niso izsledili in preiskava še poteka.

