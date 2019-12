Spolni predator Weinstein: Kar zadeva ženske, si zaslužim pohvalo #video

Po novici, da je več kot 30 domnevnih žrtev Harveyja Weinsteina sprejelo poravnavo v višini 25 milijonov dolarjev, v zameno za ta znesek pa mu ne bo treba priznati krivde za spolne zlorabe, je producent dal ekskluzivni intervju za The Post.

V njem je potožil, da bi se ga morali ljudje spominjati po tem, da je za ženske v Hollywoodu poskrbel bolje kot kdo drug v zgodovini, namesto da ga "obmetavajo z bolnimi obtožbami", je dejal.

Harvey in Gwyneth oktobra 2002 Foto: Getty Images

S tem je imel v mislih igralke, kot je Gwyneth Paltrow, ena njegovih domnevnih žrtev, katere kariero je zagnal prav on. Igralka ga je obtožila spolnega napada, a ni del pred kratkim sprejete poravnave. Trdi, da jo je hotel leta 1994, ko je bila stara 22 let, masirati pod pretvezo, da imata sestanek.

"Počutim se kot pozabljen moški. Posnel sem več filmov, ki so jih režirale ženske, in filmov o ženskah kot katerikoli moški v industriji. Govorim za čas pred 30 leti, ne za zdaj, ko je to moderno. Jaz sem to naredil prvi, bil sem pionir!" se je hvalil. Ob tem je prav za Gwyneth poudaril, da je poskrbel, da je postala ena najbolje plačanih igralk na svetu.

Zdaj so njegovi dosežki zaradi obtožb izpuhteli, je dodal. "Moje delo je pozabljeno."

Luksuzno okrevanje padlega mogotca

Weinstein se je s Postom pogovarjal med okrevanjem v newyorški bolnišnici, kjer je prestal operacijo hrbtenice, ki si jo je poškodoval v prometni nesreči avgusta. Pri hoji si mora zato pomagati s hojico, a so nanj leteli očitki, da se le pretvarja, sploh po tem, ko so ga kasneje med nakupovanjem opazili brez nje.

V intervju je privolil prav zato, da bi dokazal, da ne igra ter da je zares prestal težko operacijo, čeprav o obtožbah, ki ga bremenijo, ni hotel govoriti. "Iz sebe sem naredil zelo uspešnega človeka, ki ni imel denarja, a je zgradil imperij. Če se spomnite, kdo sem bil, lahko podvomite o teh obtožbah."

Padli mogotec je okreval v elitnem krilu bolnišnice z marmornatimi kopalnicami in luksuznimi sobami, okrašenimi z dragimi umetninami, ki je bolj kot bolnišnica videti kot razkošen hotel. Pacienti imajo ima na voljo zasebnega kuharja in receptorja, obiskovalci pa lahko med obiski srkajo kumarično vodo. Iz bolnišnice so ga odpustili v nedeljo zjutraj.

Ker je pretekli teden na sodišče prišel s hojico, so nanj leteli očitki, da se le pretvarja. Foto: Getty Images

Januarja še eno sojenje zaradi posilstva

Čeprav je zloglasni producent pretekli teden slavil "malo zmago", ko je skupaj z upravo svojega filmskega studia in zastopniki z več kot 30 tožnicami dosegel okvirni dogovor o poravnavi v višini 25 milijonov dolarjev (dobrih 22 milijonov evrov), ga v začetku januarja čaka novo sojenje.

Obtožen je posilstva svoje dolgoletne partnerice, ki ni hotela biti javno imenovana, in spolnega napada na asistentko. Če bo spoznan za krivega, mu grozi dosmrtna zaporna kazen.

Weinstein je tudi te obtožbe, tako kot vse preostale, zanikal.

