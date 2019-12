"Zmaga" zloglasnega producenta: za 25 milijonov dolarjev bodo žrtve opustile tožbo #video

New York Times poroča, da so producent Harvey Weinstein, uprava njegovega filmskega studia in zastopniki več kot 30 tožnic dosegli okviren dogovor o poravnavi v višini 25 milijonov dolarjev (dobrih 22 milijonov evrov). V okviru poravnave Weinsteinu ne bo treba priznati krivde za dejanja, ki mu jih tožnice očitajo in ki segajo od spolnega nadlegovanja do posilstva.

Osemnajst tožnic si bo razdelilo 6,2 milijona dolarjev, poroča NYT, preostali denar gre tistim, ki so vložile skupno tožbo, oziroma za morebitne nove tožnice. Višino izplačil posameznim tožnicam bo določilo sodišče glede na resnost njihovih obtožb.

Foto: Getty Images

Če bo poravnava dokončno sklenjena, bodo vse tožnice opustile tožbe proti Weinsteinu in drugim zaposlenim iz njegovega podjetja, s čimer bo končana večina sodnih postopkov proti njemu.

A ne vsi - Weinsteina še vedno čaka sojenje zaradi spolnega napada, ki sta ga obtožili dve ženski. S poravnavo tudi niso zadovoljne vse vpletene tožnice, ki po poročanju NYT vztrajajo, da je ne bodo sprejele in da nameravajo nadaljevati sodno bitko.

Foto: Getty Images

Weinstein je bil sicer v sredo znova na sodišču, ker je kršil pogojni izpust. Zaradi tega mu je sodnik varščino podvojil na dva milijona dolarjev.

Producent je ob prihodu na sodišče pritegnil precej pozornosti s svojim videzom, med drugim si je pri hoji pomagal s hojico: