Weinstein kršil pogojni izpust: po več ur niso vedeli, kje je

Newyorški tožilci so v petek obvestili sodnika, da je 67-letni nekdanji filmski producent Harvey Weinstein, ki je obtožen spolnega napada, kršil pogoje izpusta po plačilu milijona dolarjev varščine. Tožilci so zahtevali, da mu varščino dvignejo na pet milijonov dolarjev, sodnik pa je odločitev preložil do naslednjega tedna.

Tožilka Joan Illuzzi je dejala, da je Weinstein več kot 50-krat posegel v svojo napravo za spremljanje gibanja na gležnju in zaradi tega nadzorniki po več ur niso vedeli, kje točno se nahaja. Weinstein je prišel na zaslišanje na sodišče počasi in se je opiral na svoje spremljevalce, ker naj bi imel težave s hrbtom.

Sojenje se začne januarja

Weinsteinu bodo zaradi posilstva in spolnih napadov ter nadlegovanj začeli soditi januarja. Do takrat bi naj bil na prostosti, vendar ga lahko sodnik pošlje v pripor. Odvetnica Donnas Rotunno je zatrdila, da Weinstein ni zanalašč onesposobil naprave na gležnju, ampak je šlo za tehnične motnje.

Weinsteina so številne ženske, med njimi slavne filmske igralke, obtožile, da jih je spolno napadel ali nadlegoval. V New Yorku mu bodo sodili zaradi domnevnega posilstva ženske v hotelu leta 2013 in prisilnega oralnega spolnega odnosa z drugo žensko leta 2006. Weinsten trdi, da je nedolžen, spolni akti pa so bili soglasni. V primeru obsodbe mu grozi dosmrtni zapor.