Poravnava tožb proti Weinsteinu: "To je nezaslišano"

Odvetniki nekdanjega filmskega producenta Harveyja Weinsteina so 28 ženskam, ki ga v civilnih tožbah obtožujejo spolnih zlorab, ponudili 25 milijonov dolarjev, vsaka pa naj bi v poravnavi dobila najmanj 500 tisoč dolarjev. A nekatere ponudbi za poravnavo nasprotujejo in jo označujejo za žalitev.

Celoten znesek, ki bi ga v okviru stečaja producentskega podjetja The Weinstein Companies plačale Weinsteinove zavarovalnice, je namreč vreden 47 milijonov dolarjev. Tožnice bi dobile 25 milijonov, 12 milijonov bi dobili odvetniki Weinsteina in podjetja v stečaju, preostanek pa upniki podjetja v stečaju.

Bolje nekaj kot nič

"To je nezaslišano," meni odvetnik Thomas Giuffra, ki zastopa producentko Alexandro Canoso s tožbo proti Weinsteinu zaradi posilstva in spolnih zlorab. Podobno meni tudi odvetnik treh tožnic Douglas Wigdor in dodaja, da je denarja za žrtve premalo, za Weinsteina pa preveč. Odvetniki žrtev sicer niso enotni, saj nekateri predlog sprejemajo v smislu bolje nekaj kot nič.

Foto: Getty Images

Weinsteinu bodo januarja v New Yorku začeli soditi zaradi spolnega napada na dve ženski, podobnih dejanj pa ga je do zdaj obtožilo že več kot 30 žensk.

Weinstein je bil dolga leta eden od najuspešnejših producentov Hollywooda, vendar pa sta oktobra revija New Yorker in New York Times objavila izpovedi njegovih domnevnih žrtev, med katerimi so tudi slavne igralke. Producentsko podjetje je zaprosilo za stečajno zaščito, Weinsteina so aretirali, začelo pa se je gibanje Jaz tudi/Me too.