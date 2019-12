Mlada političarka je čez noč postala najzanimivejša ženska na svetu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sanna Marin, ki je s 34 leti postala najmlajša ženska na čelu vlade na svetu in hkrati najmlajša premierka v zgodovini Finske, je trenutno najzanimivejša ženska na svetu. Še dobro, da je milenijka, ki redno uporablja Instagram, kjer ponuja vpogled v svoje življenje.

Mlada Finka Sanna Marin je 10. decembra postala najmlajša predsednica vlade na svetu. Vodila bo koalicijo petih strank, na čelu katerih so prav tako same ženske.

Sanna je prav zaradi tega, ker je na čelo vlade prišla z zgolj 34 leti, postala zanimiva tako doma kot po svetu. Je milenijka, ki redno uporablja Instagram, kjer svojim več kot 63 tisočim sledilcem ponuja vpogled v svoje (tudi zasebno) življenje.

Ženske, mlajše od 35 let, ki s Sanno na čelu po novem vodijo Finsko, od leve proti desni: šolska ministrica Li Andersson, finančna ministrica Katri Kulmuni in notranja ministrica Maria Ohisalo. Foto: Reuters

Kdo je Sanna Marin?

Sanna se je rodila 16. novembra 1985 in zase pravi, da prihaja iz mavrične družine, saj je otrok istospolnih staršev, dveh žensk. Za finski časnik Menaiset je pred leti dejala, da se je zaradi tega počutila "nevidno", saj o svoji družini ni mogla govoriti svobodno. "To je bila tema, o kateri se ni smelo govoriti," je dejala.

Prav zato je enakost nekaj, za kar se bori večino svoje kariere v politiki in kar bo počela še naprej. Pri tem ji bodo pomagale štiri ženske, ki so poleg nje na čelu vseh strank vladajoče koalicije, pri čemer so tri tako kot ona mlajše od 35 let.

Je edinka in prva v svoji družini, ki je obiskovala univerzo. Politika jo je začela zanimati že kmalu po končani srednji šoli, resneje pa je na tem področju postala aktivna leta 2012.

Leta 2014 je postala namestnica predsednika socialdemokratske stranke, leto kasneje, ko je bila stara komaj 30 let, je bila izvoljena v finski parlament, junija letos pa je postala ministrica za promet. Finska predsednica vlade je postala včeraj, potem ko je zaradi krize s finsko pošto po komaj pol leta na položaju premierja odstopil Antti Rinne.

Milenijka, ki je zelo aktivna na Instagramu

Vse svoje politične uspehe redno dokumentira na družbenem omrežju Instagram, kjer deli tudi utrinke iz svojega zasebnega življenja. Pogosto dela selfije, pokaže moža Markusa Räikkönena in hčerko Emmo, ki se je rodila januarja 2018.

Mesec dni po rojstvu je nesramežljivo delila fotografijo, na kateri doji:

Mnogi jo zaradi aktivnosti in transparentnosti na Instagramu primerjajo z ameriško političarko Alexandrio Ocasio-Cortez, češ da je Sanna še en primer tega, da politik, ko ne vodi države, živi povsem običajno življenje.

Zagovarja 24-urni delovni teden

Avgusta letos je predstavila idejo o 24-urnem delovnem tednu, pri čemer je predlagala delo štiri dni na teden po šest ur na dan. "Zakaj ne bi bil to naslednji korak? Je osemurni delovnik res ultimativna resnica?" je izjavila za Helsinki Times.

"Mislim, da si ljudje zaslužijo več časa s svojimi družinami, ljubljenimi, da bi se lahko ukvarjali s hobiji in kulturno udejstvovali." A njen predlog je zavrnila opozicija.

Na Finskem pod novo premierko ni pričakovati večjih sprememb politike, saj se je koalicija o programu dogovorila ob začetku mandata, ko je položaj nastopil Rinne. A Marinova je dala vedeti, da ne bo vse po starem. "Čaka nas veliko dela za ponovno pridobitev zaupanja," je sporočila.

Preberite tudi: