Ženske prevzele oblast na Finskem

Marinovo, namestnico predsednika socialdemokratske stranke in zdajšnjo ministrico za promet, mora potrditi še parlament. Če se bo to zgodilo, bo Marinova postala najmlajša predsednica vlade na svetu. Vodila bo koalicijo petih strank, na čelu katerih so prav tako ženske.

Vladajočo koalicijo sicer sestavljajo socialdemokrati, Stranka centra, zeleni, levica in švedska ljudska stranka. Stranko centra vodi 32-letna Katri Kulmuni, Zeleno ligo 32-letna Maria Ohisalo, Levo zavezništvo 32-letna Li Andersson, švedsko ljudsko stranko pa 55-letna Anna-Maja Henriksson.

Finska notranja ministrica Maria Ohisalo Foto: Reuters Politični analitiki ocenjujejo, da se bo vladajoča koalicija obdržala, saj padec vlade ni v interesu nobene od strank. Še posebej si padca vlade in predčasnih volitev ne želijo v Stranki centra, ki ji ankete napovedujejo slabši rezultat kot na prejšnjih volitvah.

Spor v finski vladajoči koaliciji je izbruhnil s krizo v finski pošti. Zaradi nasprotujočih si izjav v zvezi z vlogo vlade pri reformi pošte je bila pod pritiskom najprej ministrica Sirpa Paatero, pristojna za upravne reforme, ki je morala odstopiti. Po njenem odstopu se je plaz kritik usul tudi na premierja Anttija Rinneja, ki je odstopil pretekli teden.