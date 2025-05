Štiriletni deček med igro v vrtcu padel v jašek

Nesrečo so za 24ur.com potrdili na ljubljanski policijski upravi in pojasnili, da je deček v jašek padel "zaradi preloma betonskega pokrova jaška, na katerega je stopil". V dogodku je bil lažje telesno poškodovan, reševalci pa so ga prepeljali v ljubljanski klinični center.

Ravnateljica vrtca je za omenjeni portal povedala, da se je nesreča zgodila med dopoldansko igro na igrišču. Štiriletnik je stal na pokrovu jaška za meteorno vodo, ko se je ta iz neznanega razloga udrl in skupaj s pokrovom padel 3,5 metra globoko.

Kot je še povedala ravnateljica, so zaposleni v vrtcu takoj poklicali reševalce, gasilce in policiste. Poškodovani jašek so sanirali, policisti pa so opravili ogled kraja dogodka in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah.