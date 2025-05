Pogrešan mladoletnik iz Ljubljane

Honar je visok okoli 165 centimetrov, ima temnejše skodrane lase in rjave oči. Oblečen je v pulover bele barve z napisom 1992 in medvedkom, bel spodnji del trenerke in brezrokavnik olivno zelene barve. Pri sebi ima nahrbtnik in torbo črne barve. Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi ni bil najden, policisti javnost naprošajo za informacije.

"Naprošamo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Kamnik na (01) 830 31 80 ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200," so navedli policisti.