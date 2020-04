Pevka Pink je v zadnjih tednih prebolevala okužbo s koronavirusom, je objavila na Instagramu. "Pred dvema tednoma sva s triletnim sinom Jamesonom začutila simptome covid-19," je zapisala, "k sreči je naš družinski zdravnik imel dostop do testov in moj je bil pozitiven."

Pojasnila je, da je z družino zadnja dva tedna preživela v osamitvi, pred nekaj dnevi pa so testiranje ponovili. "Zdaj smo k sreči negativni," je povedala.

Ob tem je jasno izrazila kritiko na račun ameriškega spopadanja s koronavirusom. "Da testiranje ni širše dostopno, je popolna farsa in poraz naše vlade," je zapisala, "ta bolezen je resna in resnična. Ljudje morajo vedeti, da prizadene tako mlade kot stare, zdrave in bolne, bogate in revne, zato mora biti testiranje brezplačno in široko dostopno, da bomo lahko zavarovali svoje otroke, družine, prijatelje in družbo."

Ob tem je napovedala, da bo za boj s koronakrizo v ZDA donirala milijon dolarjev, od tega pol milijona za bolnišnico v Filadelfiji, pol milijona pa za krizni sklad mestnih oblasti v Los Angelesu.

