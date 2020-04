Po okužbi s koronavirusom umrl zvezdniški oblikovalec čevljev #video

Za posledicami okužbe s koronavirusom je umrl Sergio Rossi, sloviti italijanski oblikovalec obutve. Pred nekaj dnevi so ga zaradi težav hospitalizirali v Ceseni v bližini njegovega domačega kraja v Emiliji - Romanji, italijanski deželi, ki je v epidemiji koronavirusa med najbolj prizadetimi.

"So ljudje, ki imajo to srečo, da lahko svojo umetnost prelijejo v delo, in ljudje, ki so tako nadarjeni, da svoje delo spremenijo v umetnost. Sergio Rossi je bil tak človek. Mož, oče, dedek in glava družine, ki sledi njegovemu zgledu," je ob oblikovalčevi smrti v sporočilu za javnost zapisal njegov sin Gianvito Rossi, prav tako oblikovalec obutve.

Rossija so po prepoznavnosti uvrščali ob bok Manolu Blahniku in Christianu Loubutinu, njegove čevlje je nosila vrsta zvezdniških imen od Beyonce, Ariane Grande in Rihanne do Kate Middleton.

