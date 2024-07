Slovenskega modnega oblikovalca je navdihnil pametni telefon

Ta teden je na slovenski trg prišel pametni telefon Huawei Pura 70 Ultra, ob njegovi predstavitvi pa smo prvič pobliže videli tudi kreacije slovenskega modnega oblikovalca Matica Velerja, ki je navdih iskal v oblikah novega telefona.

Huawei je letos predstavil novo obliko razporeditve fotografskih leč, ujetih v enakokraki trikotnik, ki s postavitvijo spominja na tipko Play. In prav to obliko je Matic povezal v zanimiv vzorec izrezov, iz katerih so nastale tri kreacije.

Foto: Gorazd Golob

Podobna oblikovalska sodelovanja je Huawei v Sloveniji sklenil ob praktično vsaki predstavitvi novih modelov, med drugim so delali z oblikovalcema čevljev Milenika Shoes, s Petrom Movrinom in Evil Eve. Tokrat je bil na vrsti Matic Veler, ki so ga opisali kot edinstvenega v svetu slovenskega oblikovanja. "Njegova obrtniška natančnost, ki presega meje tradicionalnega oblikovanja, iz kreacij pa ustvarja umetnine, je naravnost klicala po sodelovanju," so pojasnili pri Huaweiu, "Matic je en najbolj opaznih, prodornih in tudi drznih umetniških ustvarjalcev pri nas, ki neprestano premikajo meje."

