Katere nosljive novosti so predstavili v Berlinu?

Sredi maja Huawei praviloma naši celini predstavlja svoje najnovejše nosljive naprave, s katerimi tudi pri nas pritegne veliko zanimanja in ustvari pomemben tržni delež. Letos so za prizorišče svojega evropskega predstavitvenega dogodka izbrali Berlin

Kot so povedali na predstavitvenem dogodku v nemški prestolnici, so pri vseh svojih novih nosljivih napravah združili najnovejša spoznanja iz zdravstva, tehnologije in mode.

X-TAP – enoten senzor za številne meritve

Najzahtevnejšim uporabnikom so namenili novo pametno uro Huawei Watch 5, ki meri na sam vrh najzmogljivejših Huaweievih nosljivih naprav. Poleg prefinjene oblike je zagotovo najvidnejša novost senzorska tehnologija X-TAP, ki kot nadgradnja lani predstavljene merilne tehnologije TruSense prek enotnega senzorja z merjenjem na konici prsta obljublja preprostejše, natančnejše, hitrejše in celovitejše spremljanje zdravja.

Tudi letošnja velika Huaweieva evropska predstavitev njihovih novih nosljivih naprav je močno poudarila modni vidik. Foto: Huawei Mobile

Nova pametna ura je na voljo v več izvedbah, ki se razlikujejo po barvi, velikosti (42 ali 46 milimetrov) in materialu ohišja (titan ali nerjaveče jeklo).

Tako je priporočena redna maloprodajna cena za Slovenijo, odvisno od izvedbe, med 449 in 649 evri, prodaja pa se bo začela 26. maja, kar je en teden po začetku predprodaje. Nakupom do 30. junija bo Huawei dodal slušalke, ki smo jih na Digisvetu že preizkusili.

Manjša debelina, več premijskih materialov

Novega člana je dobila tudi družina pametnih ur Fit. Pametna ura Huawei Watch Fit 4 se ponaša s premijskimi materiali, kot sta safirno steklo in aluminij letalske kakovosti v ohišju z okvirjem iz titanove zlitine, kar jamči okrepljeno vzdržljivost.

K udobni nosljivosti prispeva tudi komaj 9,3 milimetra debelo ohišje, med funkcijami najdemo tudi merjenje zračnega tlaka in številne športe, tudi nove vodne športe. Tudi na teh urah, katerih priporočena redna maloprodajna cena se odvisno od izvedbe in paščka giblje med 169 in 289 evri, za meritve zdravstvenega stanja poskrbi tehnologija TruSense. Pri njih velja enak koledar predprodaje in prodaje, prav tako je do 30. junija predvideno darilo ob nakupu, a nekoliko drugačno: v tem primeru so to slušalke Huawei FreeBuds SE 2.

Še ena novinka Huaweieve berlinske predstavitve Foto: Huawei Mobile

Še kvadratna ura, slušalke in tablica

V Berlinu so predstavili tudi pametne ure s kvadratnim ohišjem serije Huawei Watch 4, odprte brezžične slušalke Huawei FreeBuds 6 (njihova priporočena redna maloprodajna cena v Sloveniji je 160 evrov) in tablični računalnik Huawei MatePad Pro z 31-centimetrskim (12,2-palčnim) zaslonom.