Mladina je zagotovo med največjimi odjemalci slušalk, saj je včasih videti, kot da izkoristijo vsak trenutek med hojo, vožnjo v javnem prevozu ali čakanjem nanj in drugje za poslušanje svoje najljubše glasbe, neredko v zelo hrupnih prostorih.

Prav zato so zagotovo tudi med najbolj kritičnimi ocenjevalci kakovosti zvoka, obenem pa njihove denarnice hrepenijo po tem, da za vsak nakup porabijo čim manj. Točno takšni uporabniki so glavna ciljna skupina, ki jo je kitajsko tehnološko podjetje Huawei imelo v mislih pri razvoju šeste generacije svojih slušalk srednjega razreda.

Vijolična je ena od treh barv slušalk Huawei FreeBuds 6i. Takšno barvo je imela tudi predhodnica pete generacije, a je tokrat odtenek precej bližje sivki. Foto: Bojan Puhek

Za vse operacijske sisteme pametnih telefonov

Razvijalci slušalk Huawei FreeBuds 6i so poskrbeli, da so te združljive z vsemi pametnimi telefoni različnih operacijskih sistemov. Nekatere naprednejše interaktivne funkcije, med njimi tudi souporaba zvoka enega pametnega telefona na dveh parih slušalk, so sicer na voljo samo v povezavi s Huaweijevimi pametnimi telefoni z uporabniškim vmesnikom EMUI 11.0 ali novejšim, za kar je iz Huaweijeve programske tržnice AppGallery treba namestiti program Audio Accessory Manager 14.0.6.333 ali novejši.

Toda prav vse funkcije in zmogljivosti, ki jih pričakuje večina uporabnikov, so na voljo za operacijski sistem Android v vseh svojih podizvedbah in za Applove telefone iPhone, na katerih teče Applov operacijski sistem iOS. S slušalkami je mogoče celo povezati dva pametna telefona hkrati, tudi z različnima operacijskima sistemoma, in poljubno preklapljati med njima.

Razvijalci slušalk Huawei FreeBuds 6i so poskrbeli, da so te združljive z vsemi pametnimi telefoni različnih operacijskih sistemov. Foto: Bojan Puhek

Aplikacija Huawei AI Life

Za te funkcije poskrbi aplikacija Huawei AI Life. Za operacijski sistem iOS je na voljo v Applovi programski tržnici App Store, uporabniki operacijskega sistema Android pa jo bodo morali poiskati v eni od preostalih programskih tržnic za operacijski sistem Android ali na uradnih straneh Huaweija, saj je Googlova tržnica Google Play edina, kjer je ne bodo našli. Huaweieve uporabnike bo AI Life seveda dočakal v Huaweievi programski tržnici AppGallery.

Z aplikacijo AI Life je med drugim mogoče izbrati, katere funkcije se bodo izvedle ob določenem dotiku slušalk, kar poznamo že od predhodnih tovrstnih Huaweievih slušalk. Slušalke je sicer v osnovni funkcionalnosti mogoče uporabiti tudi brez te Huaweieve aplikacije, a res ni potrebe in smisla, da bi se odpovedali funkcijam, ki jih prinaša. Nenazadnje aplikacija Huawei AI Life skrbi tudi za sprotno posodabljanje programske opreme (firmware) slušalk.

Z aplikacijo AI Life je med drugim mogoče izbrati, katere funkcije se bodo izvedle ob določenem dotiku slušalk. Foto: Bojan Puhek

Na oko skoraj brez sprememb, v notranjosti pa veliko novega

Na prvi pogled so slušalke Huawei FreeBuds 6i oblikovno enake svoji predhodnici pete generacije, a so še nekoliko manjše. Pri novinki so še v osrčju znatne razlike in izboljšave, med njimi je tudi akumulator polnilne škatlice, ki ima za četrtino več zmogljivosti kot pri predhodnici. Prevedeno v uporabniški jezik je to lahko tudi dve uri glasbe več.

Najpomembnejši priboljšek je, da se lahko pohvali s funkcijo tretje generacije inteligentnega prilagodljivega dinamičnega odpravljanja hrupa (ANC), ki je do zdaj nismo srečevali v tem vstopnem srednjem razredu, temveč samo v višjem cenovnem razredu, prvič pri slušalkah Huawei FreeBuds Pro 3.

Najpomembnejša prednost slušalk Huawei FreeBuds 6i je, da se lahko pohvalijo s funkcijo tretje generacije inteligentnega prilagodljivega dinamičnega odpravljanja hrupa (ANC), s čimer smo se do zdaj srečevalo samo v višjem cenovnem razredu. Foto: Bojan Puhek

Brez šuma ob zelo dobrem zvoku

Ni pa to edina tehnologija in nadgradnja, ki prispeva h kakovosti zvoka, a se v fizikalne opise posameznih tehnologij le ne bomo spuščali – pomemben je zvok, ki ga algoritmi odstranjevanja hrupa odlično očistijo od motečih šumov.

Občutek zvoka je sicer subjektiven in nedvomno lahko rečemo, da je tudi zvok glasbe v slušalkah Huawei FreeBuds 6i več kot zgolj dober – v tem cenovnem razredu pravzaprav odličen, a nas vendarle spremlja občutek, da je pri slušalkah višjega razreda, tudi Huaweievih, zvok vendarle za odtenek ali dva boljši in bogatejši. Nek razlog za razliko v ceni le mora biti.

Na prvi pogled so slušalke Huawei FreeBuds 6i po obliki enake svojim predhodnicam pete generacije, a so še nekoliko manjše. Foto: Bojan Puhek

Poleg algoritmov še zmogljivejši procesor in trojček mikrofonov

Skupnemu rezultatu pri obdelavi zvoka prispeva tudi zmogljivejši procesor, ki v primerjavi s predhodnicami iste serije zagotavlja več kot dvakratnik procesorske zmogljivosti.

Sistem treh mikrofonov na vsaki slušalki prispeva k boljšem razločevanju želenega zvoka od hrupa v ozadju, samo barvo zvoka pa lahko poslušalec prilagodi svojemu okusu z desetpasovnim izenačevalnikom zvoka.

Čez dan (najbrž) ne bo treba iskati vtičnic

Proizvajalec navaja, da je s posamezno polnitvijo slušalk mogoče doseči osem ur poslušanja, polnilna škatlica pa doda še približno trikrat toliko. Te vrednosti so v praksi nekje za četrtino nižje in veljajo samo, če je dinamično odstranjevanje hrupa izklopljeno. Če pa ga imamo vklopljeno, kar si bomo najbrž želeli, se čas delovanja med posameznima polnitvama skrči nekje na dobro polovico.

K skupnemu rezultatu pri obdelavi zvoka prispeva tudi zmogljivejši procesor, ki v primerjavi s predhodnicami iste serije zagotavlja več kot dvakratno procesorsko zmogljivost. Foto: Bojan Puhek

To je solidno, a ni izstopajoče. Večini uporabnikov bi to vsekakor moralo zadoščati, da jim niti ob intenzivnejši rabi ne bo treba med dnevom iskati vtičnice. A če bo treba, je vsekakor dobra novica, da bo v nujnem primeru že z nekajminutnim polnjenjem glasbeno uživanje mogoče podaljšati za dobre pol ure, povsem izpraznjena slušalka pa bo polna v približno eni uri.

Tri barve

Slušalke Huawei FreeBuds 6i so v Sloveniji na voljo v tradicionalni beli in črni barvi, a tudi v nekoliko drznejši in nedvomno bolj mladostni vijolični. Imajo deklarirano odpornost IP54, kar pomeni zelo visoko odpornost proti prahu in solidno varnost pred potenjem ali če vas zunaj ujamejo dežne kaplje.

Priložena polnilna škatlica je med manjšimi, kar prispeva njeni nosljivosti. Polnjenje poteka prek standardnega vmesnika USB-C, brezžičnega polnjenja pa ne podpira. V prodajnem kompletu dobimo še polnilni USB-kabel in po eno ušesno blazinico treh različnih velikosti, kar dodatno pomaga najboljšemu možnemu prileganju v ušesu.

Proizvajalec navaja, da je s posamezno polnitvijo slušalk mogoče doseči osem ur poslušanja, polnilna škatlica pa doda še približno trikrat toliko. Foto: Bojan Puhek

Sklepna beseda

Priporočena redna maloprodajna cena slušalk Huawei FreeBuds 6i v Sloveniji in praviloma tudi v drugih evropskih državah je 99 evrov, za kar dobimo veliko več, kot je imela peta generacija iste serije.

Če povzamemo svojo izkušnjo v enem stavku, lahko rečemo, da bomo za to ceno zelo težko, če sploh, našli slušalke z enako prepričljivim odstranjevanjem hrupa.

Kaj nam je bilo všeč:

- odlično odstranjevanje zvoka,

- cena,

- združljivost s pametnimi telefoni vseh operacijskih sistemov.

Kaj nam ni bilo všeč:

- programska tržnica Google Play nima pripadajočega programa za pametne telefone z operacijskim sistemom Android in jo je treba prevzeti od drugod (najbolje na Huaweievi spletni strani).