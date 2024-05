Najnovejše dobrote, ki jih bo Huawei ponudil tudi na naši celini

Skupni imenovalec dveh novih Huaweievih pametnih ur je obilje športnih in zdravstvenih funkcij: Huawei Watch Fit 3 meri predvsem na modno zavedne, Huawei Watch 4 Pro Space Edition pa na tiste, ki od svoje nosljive naprave pričakujejo največ. Čeprav ni uradna zvezda tega večera, je pozornost plenil tudi najzmogljivejši Huaweiev pametni telefon do zdaj z novim imenom serije, ki bo očitno že v naslednjih tednih prišel tudi k nam. In to še ni vse, kar smo lahko videli na velikem predstavitvenem dogodku v Dubaju …

Pred nekaj več kot petimi leti je bilo kitajsko tehnološko podjetje Huawei na odlični poti do najvišje stopnice največjih svetovnih proizvajalcev pametnih telefonov. Primerljivo zelo uspešna je bila tudi njihova prodaja nosljivih naprav, ki so se s temi pametnimi telefoni (in tudi pametnimi telefoni drugih proizvajalcev) odlično povezovale.

Takrat pa se je zgodila uvrstitev na ameriško črno listo, zaradi katere Huawei ni več imel dostopa do nekaterih ameriških tehnologij. To je predvsem prizadelo njihove pametne telefone, katerih prodaja zunaj matične države je začela strmo padati – do te mere, da si nihče ni upal napovedati, kakšna bo njihova prihodnost zunaj Kitajske. Ena od posledic ameriških omejitev je bila tudi, da je Huawei svojo nekdanjo blagovno znamko Honor poslal na (uspešno) samostojno pot, na kateri Honor ni podvržen ameriškim omejitvam.

Niso vrgli puške v koruzo

A Huawei se ni vdal – kljub oviram, na katere so naleteli zaradi ameriških sankcij, so še naprej, čeprav veliko počasneje, tudi v Evropo pošiljali pametne telefone z vrhunskimi fotografskimi in videozmogljivostmi z veliko lastnega razvoja – spomnimo se le lanskega telefona Huawei P60 Pro.

To pa v očeh številnih uporabnikov zunaj Kitajske vendarle ni odtehtalo pomanjkanja tistega, kar so tovrstne Huaweieve naprave imele pred ameriškimi sankcijami. Veliko niso pomagali niti stalni različni Huaweievi prijemi, s katerimi so programsko poskusili prikriti odsotnost (predvsem Googlovih) aplikacij na svojih pametnih telefonih.

Nova članica družine Huaweijevih slušalk: Huawei FreeBuds 6i Foto: Srdjan Cvjetović

Vrnitev v širok razpon

Po drugi strani pa na njihove nosljive naprave – slušalke ter pametne ure in zapestnice – ameriška blokada ni imela rušilnega vpliva in so nove naprave prihajale z neovirano dinamiko.

Tokratna predstavitev v Dubaju pa ni prinesla samo nosljivih naprav in je prva tako velika Huaweieva svetovna predstavitev po dolgem času, ki gotovo želi sporočiti, da bodo pri tem kitajskem tehnološkem velikanu vztrajali pri svojem poslanstvu tudi zunaj svoje domovine, kjer sicer imajo odlične prodajne rezultate.

Moda najprej

Že od prej smo vajeni, da Huawei meri tako na tiste, ki jim je glavno merilo moda, kakor tudi na tiste, ki želijo predvsem zmogljivost, zato nismo presenečeni, da so oboji tudi tokrat prišli na svoj račun. Pametna ura Huawei Watch Fit 3, ki so ji nadeli slogan Fashion Forward (moda naprej), sledi kvadratni oblikovni zasnovi, ki smo jo spoznali pri prejšnjih napravah Huawei Fit. Velik 4,62-centimetrski zaslon AMOLED obdaja lahko ohišje iz aluminijske zlitine, zaradi katerega ura (brez paščka) tehta komaj 26 gramov, njena debelina pa je tik pod enim centimetrom.

Huawei Watch Fit 3 Foto: Srdjan Cvjetović K privlačnemu videzu poleg več barvnih opcij prispeva tudi značilen vrtljivi obod za lažjo navigacijo po izbirnikih, kjer so med drugim številne funkcije digitalnega osebnega trenerja, nadgrajena zbirka podatkov o živilih, ki bolje pokriva 50 različnih držav in regij (moramo še preveriti, ali je tudi Slovenija med njimi) in tako še bolje pomaga najti pravo ravnovesje med prehrano in telesno dejavnostjo, tudi pri čim bolj zdravem in uspešnem hujšanju.

Huawei Watch Fit 3 je tudi prva naprava s Huaweievo novo funkcijo Smart Sports, ki predlaga vrsto in trajanje rekreacije in športa glede na uporabnikove navade, vremenske razmere in telesne meritve, ki jih opravi ura – vse z namenom spodbujanja bolj zdravih navad, so povedali ob predstavitvi. Tu so tudi nadgrajena tehnologija spremljanja spanja TruSleep 4.0 s še širšim naborom spremljanih parametrov med spanjem, izpopolnjena tehnologija spremljanja srčnega utripa Huawei TruSeen 5.5 in prav tako prenovljena funkcija merjenja nasičenosti krvi s kisikom (SpO2).

Huawei Watch Fit 3 ima tudi nadgrajeno tehnologijo spremljanja spanja TruSleep 4.0. Foto: Srdjan Cvjetović

Navdih v človekovem odkrivanju vesolja

Premijsko pametno uro Huawei Watch 4 Pro Space Edition so, kot so povedali na predstavitvi v Dubaju, navdihnili ustvarjalni in estetski dosežki pri človeškem iskanju in spoznavanju vesolja. Začne se že pri izbiri trpežnih in elegantnih materialov, ki izpolnjujejo visoke zahteve letalske in vesoljske industrije, a kar to posebno izdajo dodatno loči od predhodnic in drugih pametnih ur te družine, sta nova generacija zdravstvenih funkcij Huawei TruSeenTM 5.5+ za še natančnejše spremljanje telesnih in zdravstvenih parametrov ter Health Overview 2.0, izpopolnjeno orodje za poročanje, ki uporablja vse te podatke in omogoča preizkus večjega števila zdravstvenih kazalnikov.

Premijska pametna ura Huawei Watch 4 Pro Space Edition Foto: Srdjan Cvjetović

Nova vesoljska ura pa očitno ni namenjena množicam, saj je njena pričakovana priporočena redna maloprodajna cena kar zajetnih, da ne rečemo vesoljskih 699 evrov. Nov modni fit pa bo imel precej dostopnejšo priporočeno redno maloprodajno ceno, ta bo v Sloveniji za najugodnejšo različico znašala predvidoma 169 evrov.

Nova vesoljska ura pa očitno ni namenjena množicam, saj je njena pričakovana priporočena redna maloprodajna cena kar zajetnih, da ne rečemo vesoljskih 699 evrov. Foto: Srdjan Cvjetović

Zmogljivejši, a še lažji

Huawei proizvaja tudi tablice in – kar je manj znano – tudi zanimive (a ne ravno poceni) lahke prenosne računalnike, ki v naš konec sveta do zdaj niso prihajali. To pa bi se morda lahko spremenilo, tako kot je pri oblikovanju in zasnovi teh naprav Huawei pred dobrega pol leta opustil idejo pametne pisarniške naprave in se je usmeril na ustvarjanje orodij za, kot pravijo, veselo ustvarjanje.

Huaweijevo programsko orodje za likovno ustvarjalnost Foto: Srdjan Cvjetović

Najnovejši prenosnik MateBook X Pro ne tehta niti en kilogram (uraden podatek je 980 gramov) in je tako prvi in za zdaj še edini prenosnik s procesorjem Intel Core Ultra 9, ki se lahko pohvali s tem dosežkom. Ni le lahek, je tudi tanek, saj je njegova debelina komaj 13,5 milimetra.

Novi Huaweijev prenosnik MateBook X Pro Foto: Srdjan Cvjetović

In še …

Ponudbo tablic je Huawei obogatil z modelom Huawei MatePad 11.5"S, ki ima nov zaslon Huawei PaperMatte Display. Za tem imenom je zaslon, za katerega trdijo, da ima manj kot dva odstotka površinskega odboja in odpravlja 99 odstotkov svetlobne interference. Uporabniki tako lahko pričakujejo, da bodo celo pod močnim soncem lahko udobno brali besedila ali gledali večpredstavne vsebine, tudi zelo dinamične, saj lahko osvežuje sliko tudi 144-krat v sekundi.

Spodbujanju ustvarjalnosti so namenili tudi brezplačno aplikacijo GoPaint, ki so jo razvili v sodelovanju večjega števila svojih lastnih razvojnih laboratorijev. Prepričani so, da bodo z več kot stotimi navideznimi čopiči in drugimi programskimi orodji, tudi takšnimi, ki se jih bodo lotili samo najbolj vneti ustvarjalci, uporabnikom svojih tablic in prenosnikov zagotovili vse, kar tako ljubiteljski kot tudi profesionalni ustvarjalci potrebujejo za izražanje svoje ustvarjalnosti. Bo treba preveriti.

Prepoznavna zadnja stran pametnega telefona Huawei Pura 70 Foto: Srdjan Cvjetović

Stric iz ozadja

Seznam uradno predstavljenih novosti nadaljujejo nove slušalke FreeBuds 6i, ki obljubljajo še boljše odpravljanje šuma in hrupa, prenosnik Huawei MateBook 14 z zaslonom OLED ločljivosti 2.8K ter nova barva in nova velikost (41 milimetrov) pametne ure Huawei Watch GT 4.

A čeprav ni bil del predstavitve in bo na uradne informacije o njegovem prihodu v Evropo treba počakati še kakšen teden, je svojih več kot pet minut slave imel tudi najnovejši Huaweiev premijski telefon Pura 70. Huawei se je namreč odločil spremeniti ime družine telefonov P, ki je od nekdaj naslavljala fotografiranje in vizualno ustvarjalnost, v Pura, ki po njihovem prepričanju to še bolj poudarja.

Različne barve in materiali zadnje strani pametnega telefona Huawei Pura 70 Foto: Srdjan Cvjetović

Na našo celino bo, kot vse kaže, čeprav uradne potrditve še ni, tokrat prvič prišel najzmogljivejši v družini, to je Pura 70 Ultra. Povsem drugačna in sveža podoba zadnje strani – natančneje razvrstitev leč z zagotovo simbolnim razlogom – zagotovo spominja na simbol za naprej. Telefoni so na Kitajskem že uspešnica, zdaj pa bodo z njim vendarle poskusili premešati karte tudi zahodneje od svoje domovine.