Za neučakane Huawei Watch 5 že v prednaročilu s super darilom

Podjetje Huawei je predstavilo peto generacijo izrednih pametnih ur serije Huawei Watch 5. Če napredno in vsestransko napravo naročite do 30. junija, prejmete še izredne slušalke Huawei FreeBuds 6i!

Foto: Aleksandar Domitrica / Huawei

Od predstavitve leta 2015 je serija Huawei Watch postavila nove standarde v industriji nosljivih naprav z združevanjem najsodobnejše tehnologije in intuitivnega, futurističnega oblikovanja. Pametna ura Huawei Watch 5 nadaljuje tradicijo z uvedbo prefinjene večsenzorske tehnologije X-TAP, revolucionarne funkcije spremljanja zdravja, intuitivne interakcije z gestami in izjemnega oblikovalskega mojstrstva.

Ko natančna izdelava sreča futuristično oblikovanje

Navdihnjena s Kármánovo linijo, mejo med atmosfero in vesoljem, je Huawei Watch 5 na voljo v elegantnem ohišju s 46- ali 42-milimetrskim premerom. Odlikujeta ju do visokega sijaja polirana zunanjost in natančno oblikovana krona za popolno ravnovesje med estetiko in funkcionalnostjo.

Huawei je dolgoletno znanje s področja razvoja združil v peščeni zlati in bež barvi 42-milimetrskega ter prefinjeni vijoličasti večjega 46-milimetrskega modela. Ohišje manjše ure je izdelano iz nerjavečega jekla 904L, ki je pogosto uporabljeno za izdelavo tradicionalnih luksuznih ur, saj je nadvse trpežno in odporno proti koroziji, medtem ko je večje iz 45 odstotkov lažjega in skoraj dvakrat bolj trpežnega titana, ki ga uporabljajo v industriji vesoljskih plovil. Obe velikosti sta na voljo tudi v nerjavečem jeklu 316L z minimalističnim dizajnom, kar omogoča izbiro med vrhunskimi materiali v kompaktnih in večjih izvedbah. Huawei Watch 5 se obenem ponaša z robustnim sferičnim safirnim steklom, znanim po svoji izjemni trdosti in prosojnosti.

Glede na različico je nova pametna ura opremljena s paščkom iz titana, fluoroelastomera ali sestavljenega materiala, ki posnema teksturo usnja, hkrati pa je brez vonja ter odporen proti vodi in madežem. Visokotehnološki enobarvni usnjeni pasovi so na voljo v denim (bež) in svilenem (vijoličnem) vzorcu ter se prilegajo široki paleti modnih stilov.

Foto: Aleksandar Domitrica / Huawei

Sočasno s serijo Huawei Watch 5 so bile predstavljene še pametne ure s kvadratnim ohišjem Huawei Watch Fit 4 in Huawei Watch Fit 4 Pro, ki močno nadgrajujejo lanske modele.

Huawei X-TAP: nova raven spremljanja zdravja

Srce pametne ure Huawei Watch 5 je inovativna večsenzorska tehnologija X-TAP, ki na revolucionaren način združuje tipalo za snemanje elektrokardiograma (EKG), optično tipalo srčnega utripa (PPG) in tipalo pritiska v enem samem poenostavljenem vmesniku ter razširja zmogljivosti spremljanja zdravja prek tradicionalnega zaznavanja na zapestju do natančnega zaznavanja na konici prsta. Uvedba prvega razpršenega senzorskega modula v industriji precej izboljša natančnost, hitrost in celovitost zbiranja podatkov o zdravju.

Tehnologija Huawei X-TAP razlikuje med različnimi stopnjami dotika in pritiska, kar omogoča edinstveno interakcijo s pametno uro. Trisekundni pritisk na primer zažene funkcijo vpogleda v zdravje, ki v zgolj šestdesetih sekundah izmeri devet ključnih telesnih znakov in oblikuje celovito poročilo o zdravju. Prvič je med temi podatki tudi spremenljivost srčnega utripa (HRV).

Po zaslugi tehnologije X-TAP in merjenja na konici prsta je podatek o nasičenosti kisika v krvi na voljo v le desetih sekundah. Merjenje tam precej izboljša zaznavanje pulznih valov, saj tipalo izkoristi gosto razporeditev žil in tanjšo kožo.

Foto: Huawei

Preprosti gibi za priročnejše upravljanje

Huawei Watch 5 uvaja intuitivno upravljanje s prstnimi gestami. Z dvojnim dotikom palca in kazalca ali s potegom palca prek kazalca na preprostejši način sprejemamo klice, upravljamo predvajanje glasbe ali celo na daljavo upravljamo kamero pametnega telefona. Geste so še posebej uporabne v situacijah, ko je interakcija z zaslonom težka ali omejena, kar precej izboljša udobje in uporabniško izkušnjo.

Pametne ure serije Huawei Watch 5 podpirajo eSIM in neposredno povezavo v mobilna omrežja oziroma opravljanje telefonskih klicev v primerih, ko telefon pustite doma. Na voljo sta tudi dva načina delovanja. V standardnem načinu je življenjska doba baterije večjega modela štiri in manjšega tri dneve, medtem ko način varčevanja z baterijo podaljša življenjsko dobo na enajst oziroma sedem dni.

Huawei je na dogodku v Berlinu predstavil še vrhunske brezžične slušalke Huawei FreeBuds 6, ki premikajo meje, česa so sposobni ušesni čepki odprtega tipa, in naslednjo generacijo tabličnega računalnika Huawei MatePad Pro 12,2 s svetlejšim zaslonom OLED PaperMatte.

Z nenehnim razvojem nosljive tehnologije, vključno s pionirsko večsenzorsko tehnologijo X-TAP, naprednim spremljanjem zdravja in intuitivnim upravljanjem z gestami, serija Huawei Watch 5 utrjuje vodilni položaj ter zavezanost podjetja k izboljšanju vsakdanjega življenja in počutja uporabnikov, ki jim omogoča, da izkoristijo neomejen potencial tehnološkega razvoja.

Foto: Huawei

Cene in razpoložljivost Pametne ure Watch 5 bodo kmalu na voljo v lokalnih trgovinah. Če jo naročite do 30. junija, dobite še brezžične slušalke Huawei FreeBuds 6i. Priporočena cena za Watch 5 46 milimetrov v črni barvi, z ohišjem iz nerjavečega jekla in paščkom iz fluoroelastomera je 449 evrov.

Priporočena cena za Watch 5 46 milimetrov v vijolični barvi, z ohišjem iz titana in sestavljenim paščkom je 549 evrov.

Priporočena cena za Watch 5 46 milimetrov v srebrni barvi ter z ohišjem in paščkom iz titana je 649 evrov.

Priporočena cena za Watch 5 42 milimetrov v beli barvi, z ohišjem iz nerjavečega jekla in sestavljenim paščkom je 499 evrov.

Priporočena cena za Watch 5 42 milimetrov v bež barvi, z ohišjem iz nerjavečega jekla in sestavljenim paščkom je 549 evrov.

Priporočena cena za Watch 5 42 milimetrov v zlati barvi, z ohišjem iz nerjavečega jekla in paščkom iz titana je 649 evrov. Ob nakupu nove pametne ure je tri mesece brezplačno na voljo storitev Huawei Health+!

