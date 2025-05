Huawei Watch 5: pamet in eleganca, ki si zaslužita biti na zapestju

Glavna zvezda Huaweieve berlinske predstavitve 15. maja združuje vse njihove zdravstvene in športne funkcije ter nastopa v več različnih modnih in velikostnih različicah za najrazličnejše okuse.

Ob več kot sto športnih načinih in obilju zdravstvenih funkcij, ki jih poznamo že od prejšnjih Huaweievih ur, je največja novost pametne ure Huawei Watch 5 nedvomno novi večnamenski senzor, poimenovan X-Tap.

Omogoča zajem številnih zdravstvenih meritev, kot so srčni utrip, elektrokardiogram, nasičenost krvi s kisikom (SpO2), temperatura kože, raven stresa in merjenje arterijske trdote. Vse te meritve uporabljajo Huaweievo tehnologijo TruSense, ki so jo predstavili lani.

Novo večnamensko tipalo X-Tap na pametni uri Huawei Watch 5 Foto: Lana M. Orel

Temu se je prilagodila tudi programska oprema, ki omogoča zajem in prikaz najpomembnejših zdravstvenih podatkov na enem mestu. Z vidika uporabnosti je to zagotovo napredek, saj je do večjega števila zanimivih meritev zdaj mogoče priti v manj korakih.

Pravzaprav za en hiter pregled sploh ni treba poiskati izbirnika: če postavimo kazalec na senzor X-Tap, se bodo po treh sekundah meritve sprožile same in se samodejno nadaljevale, dokler je prst na senzorju.

Pregledovanje zdravstvenih meritev in sistemske funkcije pametne ure Huawei Watch 5 potekajo (tudi) prek aplikacije Huawei Zdravje/Huawei Health na povezanem pametnem telefonu – v tem primeru s pametnim telefonom drugega proizvajalca z operacijskim sistemom Android. Foto: Srdjan Cvjetović

Od titana do fluoroelastomera

Huawei Watch 5 prihaja v dveh (običajnih) velikostnih različicah – številčnica s premerom 46 ali 42 milimetrov, pri obeh pa je še več izvedb, ki se razlikujejo po dizajnu, barvi in uporabljenih materialih, posledično pa tudi po ceni. Večja ura je na voljo v dveh barvnih različicah, črni in rjavi, manjša pa v štirih: zeleni, beli, bež in barvi zarje.

Naš preizkušanec je bil povsem v znamenju lahkega, a odpornega titana, ki ga cenijo in uporabljajo v letalski industriji, saj sta iz te kovine narejena tako ohišje kot pašček. Titan je, kot navaja Huawei, kar 45 odstotkov lažji od visokokakovostnega nerjavnega jekla 904L, obenem pa je 1,8-krat močnejši in 1,5-krat trdnejši. To je tudi najdražja izvedba 46-milimetrske ure Huawei Watch 5, za 200 evrov manj pa je enaka ura namesto v srebrnem titanovem ohišju in s srebrnim paščkom opremljena s paščkom iz fluoroelastomera, ohišje črne barve pa je iz nerjavnega jekla.

Naš preizkušanec je bil v celoti iz titana. Foto: Lana M. Orel

Zaslon, ki ne bo zlahka popustil

Vsem izvedbam pametne ure Huawei Watch 5 je skupen zaslon LTPO 2.0 z ločljivostjo 466 x 466 pik in svetilnostjo do tri tisoč nitov, ki bi morala premagati tudi najmočnejšo sončno svetlobo. Zaslon varuje safirno steklo, znano po svoji trdoti in odpornosti, ki le malo zaostaja za trdoto diamanta, nespornega zmagovalca na tem področju.

Na desni strani ure poleg novega senzorja X-Tap ni presenečenj. Nad njim je vrtljiva krona, ki jo je mogoče tudi pritisniti, pod njim pa standardni gumb, oboje s funkcionalnostjo, ki smo je vajeni. Poznamo tudi aplikacijo Huawei Zdravje/Health, ki na povezanem pametnem telefonu omogoča delo s Huaweievimi nosljivimi napravami in njihovo upravljanje.

Vsem izvedbam pametne ure Huawei Watch 5 je skupen zaslon LTPO 2.0 z ločljivostjo 466 x 466 pik in svetilnostjo do tri tisoč nitov, ki bi morala premagati tudi najmočnejšo sončno svetlobo. Foto: Lana M. Orel

Različne izvedbe pametne ure Huawei Watch 5 in njihove priporočene redne maloprodajne cene

Premer zaslona 46 milimetrov:

- srebrna barva, ohišje in pašček iz titana: 649 evrov,

- vijoličasta barva, ohišje iz titana in sestavljeni pašček: 549 evrov,

- črna barva, ohišje iz nerjavnega jekla (316L) in pašček iz fluoroelastomera: 449 evrov.



Premer zaslona 42 milimetrov:

- zlata barva, ohišje iz nerjavnega jekla, pašček iz titana: 649 evrov,

- bež barva, ohišje iz nerjavnega jekla (904L), sestavljeni pašček: 549 evrov,

- bela barva, ohišje iz nerjavnega jekla (316L), sestavljeni pašček: 499 evrov.

Vir podatkov: Huawei Slovenija

Del zdravstvenega vpogleda pametne ure Huawei Watch 5, ki jezik prevzame od nastavljenega jezika povezanega pametnega telefona. Foto: Lana M. Orel

Kako umetna inteligenca pojasnjuje razliko med jekloma 316L in 904L?

Nerjavno jeklo 316L

Kemična sestava: nizka vsebnost ogljika (zato L = low carbon), vsebuje približno od 16 do 18 odstotkov kroma, od 10 do 14 odstotka niklja in od dva do tri odstotke molibdena.

Korozijska odpornost: zelo dobra, zlasti proti običajnim snovem (voda, vlaga, znoj). Dodatek molibdena izboljšuje odpornost proti kloridni koroziji.

Obdelava: preprosto za mehansko obdelavo in varjenje.

Uporaba: medicinski pripomočki, prehrambna industrija, srednje cenovni in športni modeli ur.

Cena: nižja kot pri 904L.



Nerjavno jeklo 904L

Kemična sestava: zelo visoka vsebnost niklja (do 23 odstotkov) ter tudi več kroma in molibdena. Vsebuje še baker (od enega do dveh odstotkov), ki dodatno izboljša odpornost proti koroziji.

Korozijska odpornost: odlična, posebej v močno kislih in morsko slanih okoljih. Zelo odporna proti lokalizirani koroziji (luknjičanje, razjede).

Obdelava: težja (zaradi visoke vsebnosti zlitin), zahteva boljšo opremo.

Uporaba: luksuzne ure, kemijska industrija, naftna industrija, zelo korozivna okolja.

Cena: občutno višja zaradi sestave in zahtevnejše obdelave.

Zibelka za polnjenje pametne ure Huawei Watch 5 Foto: Lana M. Orel

Ko se navadiš na vrhunsko, se odlično (zmotno) zazdi rahlo premalo

Huawei je pri svojih nosljivih napravah zelo visoko postavil letvico glede pripravljenosti akumulatorja oziroma tega, koliko časa bo naprava delovala, preden jo bo treba priklopiti na polnilnik. Ravno ti res pozitivno zelo izstopajoči dosežki se njihovi novi pametni uri malenkost maščujejo.

Da ne bo pomote, tudi Huawei Watch 5 ima pripravljenost, o kakršni veliko tekmecev lahko samo sanja, a ker nas je denimo pametna ura Huawei Watch GT 5 Pro (in še kakšna njihova) razvadila s svojo od desetdnevno do dvotedensko pripravljenostjo, seveda odvisno od obsega in načina uporabe, se od pet do sedem dni, kolikor zdrži eno polnjenje pametne ure Huawei Watch 5, zdi rahlo razočaranje.

Da, občutkom ne smemo nasedati, tudi od pet do sedem dni je krepko nad povprečjem konkurence.

Pogled s spodnje strani Foto: Lana M. Orel

Med preizkusom smo uro uporabljali na standardni način, pri katerem je na voljo vsa funkcionalnost naprave. Izbrati je mogoče tudi varčni način (Ultra-Long Battery Life Mode), ki v zameno za izklop nekaterih funkcij zagotovi še nekaj več avtonomije. Ko je energije zmanjkalo, smo 46-milimetrskega preizkušanca napolnili v manj kot uri in pol, manjšega, 42-milimetrskega, pa bi zagotovo hitreje.

eSIM za neodvisno povezanost

Pametna ura Huawei Watch 5 med drugim podpira funkcionalnost eSIM, kar pomeni možnost komunikacije tudi brez povezanega pametnega telefona. Ob tem velja spomniti, da je uro mogoče povezati tako s pametnimi telefoni, ki uporabljajo operacijski sistem Android, kot s tistimi, na katerih je Applov operacijski sistem iOS.

Novost je tudi podpora za dvojni podrs (double slide) in dvotik (double tap), kar dodatno olajša uporabo ure.

Vremenska napoved na pametni uri Huawei Watch 5 – jezik prevzame po nastavitvah povezanega pametnega telefona. Foto: Lana M. Orel

Sklepna beseda

Huawei Watch 5 morda ne prinaša novih zdravstvenih funkcij (že njeni predhodniki so jih imeli veliko, meritve tlaka pa so vsaj za zdaj prepustili svoji drugi uri), a so naredili pomemben korak k večji dostopnosti in uporabnosti tako s strojnega kot programskega vidika. Do večjega števila zdravstvenih podatkov se namreč zdaj pride z eno samo meritvijo in rezultate pregledno vidi na enem mestu.

Nova Huaweieva premijska ura zagotovo ni poceni, a to niti ni njen namen. S kar šestimi različicami (dve velikosti, različni materiali in barve ohišja ter paščkov in 200-evrski razpon priporočene redne maloprodajne cene) Huawei Watch 5 nagovarja različne profile uporabnikov, a vedno ohranja eleganten videz in obsežno funkcionalnost.

Kaj nam je bilo všeč:

- izboljšana uporabniška prijaznost,

- funkcionalnost in eleganca.

Kaj nam ni bilo všeč:

- pripravljenost akumulatorja je sicer še vedno nadpovprečna, a manjša kot pri nekaterih drugih Huaweievih urah,

- cena.