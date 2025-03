Tudi v Barceloni ne bo manjkalo novih telefonov in drugih "dobrot"

Kako neizprosen je tržni boj na področju mobilnih komunikacij, nam zelo lepo pokaže velika bera novih pametnih telefonov, s katero so nam velika imena postregla že januarja. Tako zelo se jim je mudilo, da so nekateri imeli svoje evropske ali celo svetovne predstavitve na isti dan, četudi na različnih koncih sveta.

Od Bleda do "Svetega Jože"

Sezono je otvoril Honor, ki je za evropsko predstavitev dvojčka svoje trenutno najbolj prestižne serije Honor Magic7 izbral Bled. Spoznali smo funkcijsko zelo bogatega in zmogljivega Honor Magic7 Pro, a tudi njegovega skromnejšega rojaka Honor Magic 7 Lite, ki posebej izstopa po svoji mehanski odpornosti.

V Barceloni bo Honor na svoji predstavitvi pozneje danes predvidoma predstavil nekaj svojih novih nosljivih naprav in tablični računalnik.

Samsung je kot zadnjih nekaj let svojo serijo premijskih pametnih telefonov Galaxy S predstavil v kalifornijski Silicijevi dolini in že drugo leto zapored v San Joseju.

Trojček Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ in Galaxy S25 so pospremili predvsem s poudarkom na funkcijah umetne inteligence, tako lastnimi kot Googlovimi, ki so jim omogočili, da pametni telefon s svojim uporabnikom komunicira naravneje kot prej.

Seveda so tu tudi druge novosti, s katerimi se bo ta serija, zlasti njen najzmogljivejši pripadnik, upravičeno potegovala za naklonjenost najzahtevnejših uporabnikov. Dan pred začetkom Mobile World Congressa pa so Južnokorejci vendarle poskrbeli, da bo tudi na njihovem razstavnem prostoru v Barceloni nekaj novega.

Barve letošnjih pametnih telefonov serije Samsung Galaxy A Foto: Samsung

Brez posebnega predstavitvenega dogodka so namreč napovedali letošnjo serijo svojih pametnih telefonov srednjega razreda Galaxy A. Njenim trem članom, Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G in Galaxy A26 G, je skupno predvsem to, da nekatere napredne funkcije umetne inteligence prvič prihajajo v to družino, a to niso vse novosti, ki se zdaj prvič pojavljajo v seriji Galaxy A. Podrobnosti sledijo v enem od naših naslednjih preizkusov.

Še več januarskih okrepitev

Isti dan kot Samsung v ZDA je naši celini svoje novosti v Pragi predstavil Xiaomi: kar pet telefonov serije Redmi Note 14, ki s svojim širokim razponom naslavlja najširši krog uporabnikov v najzahtevnejšem srednjem cenovnem razredu. Našo pozornost je najprej pritegnil najzmogljivejši med njimi, Redmi Note 14 Pro+ 5G.

Te dni so v prodajo prišle tudi prve letošnje Huaweieve novosti, ki so jih prav tako predstavili januarja: pametni telefon nova 13, ki meri na mlade in varčne uporabnike, pregibni telefon Mate X6 ter premijski brezžični slušalki FreeBuds Pro 4 in ugodnejše FreeBuds SE 4.

Dvojček Xiaomievih paradnih konjev

Kot smo glede na večletne izkušnje pričakovali, je Xiaomi izkoristil dan pred uradnim začetkom Mobile World Congressa za predstavitev svoje vsakoletne najbolj prestižne serije pametnih telefonov: letos je to Xiaomi 15. V Aziji so jo, podobno kot prejšnja leta, predstavili že oktobra lani, svetovna različica pa je prišla na vrsto v Barceloni.

Na naši celini bosta tako na voljo Xiaomi 15 in fotografsko še dodatno dovršen Xiaomi 15 Ultra, ki ne skriva svojih ambicij boriti se v samem vrhu najzmogljivejših mobilnih kamer. Oba telefona že preizkušamo, njune lastnosti in specifikacije nakazujejo, da z razlogom spadata med premijske pametne telefone.

Snovalci pametnega telefona Xiaomi 15 so veliko poudarka namenili ustvarjanju naprave, ki jo je mogoče preprosto uporabljati z eno roko. Foto: Srdjan Cvjetović

Pri Xiaomiju so zlasti ponosni na svoje sodelovanje z nemškim proizvajalcem fotografske opreme Leica, ki je svoja znanja vpeljal tako pri oblikovanju objektiva Summilix kakor tudi pri algoritmih za obdelavo posnetkov. Najhitrejše kupce, ki ga bodo kupili do konca meseca, pa bodo nagradili s skirojem Xiaomi Scooter Lite druge generacije.

Tablici, nosljive naprave …

Na predstavitvi, kjer sta imela glavno vlogo Xiaomi 15 in Xiaomi 15 Ultra, je predstavil tudi svoje najnovejše okrepitve na področju računalništva in nosljivih naprav, ne pa tudi pametnega doma. V svoji domači državi je nabor njegovih izdelkov pametnega doma izredno velik, do nas pa pride le manjši del te ponudbe – ali se bo to morda spremenilo?

Razkrili pa so nam, da bodo še letos na evropskih trgih svojo ponudbo okrepili z gospodinjskimi aparati, predvsem hladilniki, pralnimi in sušilnimi stroji ter klimatskimi napravami.

V novi pametni uri Watch S4 je Xiaomi uporabil lastne nadgrajene algoritme za celodnevno spremljanje srčnega utripa, ravni kisika v krvi, ravni stresa in vzorca spanja. Foto: Srdjan Cvjetović

Tako smo v Barceloni spoznali tablična računalnika Xiaomi Pad 7 in Pad 7 Pro z zaslonom diagonale 28,4 centimetra, brezžične slušalke Xiaomi Buds 5 Pro in Buds 5 Pro (Wi-Fi), pametno uro Watch S4, športno zapestnico Xiaomi Smart Band 9 Pro v novi barvni izvedbi ter električni skiro Xiaomi Scooter 5 Max. Obe tablici se ponašata z enakim zaslonom, enako zmogljivim akumulatorjem ter odpornostjo na prah in vodo, razlikujeta pa se v procesorju, kamerah (pri vseh sicer sodeluje Leica), dimenzijah in masi, možnostih hitrega polnjenja, količini pomnilnika in shrambnega prostora ter seveda ceni. Od 15. marca, ko bodo začeli prodajati tablici, do konca marca bodo kupcem katere koli od teh dveh tablic podarili pisalo Focus pen in tipkovnico, ki bosta od aprila dalje na prodaj posebej.

Med novostmi, ki jih je na našem koncu sveta Xiaomi prvič uradno predstavil na prvo marčevsko nedeljo v Barceloni, je tudi tablični računalnik Xiaomi Pad 7. Foto: Srdjan Cvjetović

Umetna inteligenca, njeni potenciali in obeti

Na predstavitvenih prostorih vseh proizvajalcev pametnih telefonov na Mobile World Congressu bodo pokazali vse te in še druge svoje novosti, a ker Mobile World Congress ni potrošniški dogodek temveč ogledalo tehnološkega razvoja, ki pritegne najpomembnejše in najvplivnejše odločevalce z vsega sveta, bodo poudarki predvsem na tehnologijah in konceptih.

Samsung bo tako posebno pozornost namenil uporabi umetne inteligence in konkretnih funkcij (Now Brief, AI Pro Visual Engine, Audio Eraser in druge) na svojih telefonih serije Galaxy S25 v najrazličnejših primerih rabe, vključno s skrbjo za zdravje, ustvarjanjem pametnega doma in zagotavljanjem učinkovitosti pri najrazličnejših opravilih. Napoveduje tudi nov projekt s področja razširjene resničnosti, pokazal pa bo tudi svoje že obstoječe in nove trajnostne projekte, predvsem za recikliranje surovin in zaščito koralnih grebenov.

Samsungov razstavni prostor na enem izmed prejšnjih Mobile World Congressov Foto: Srdjan Cvjetović

Partnerstva in uporabniška prijaznost

Umetna inteligenca bo v ospredju tudi pri Honorju, kjer bodo svoja prizadevanja na tem področju izkoristili za novo strateško pobudo Honor Alpha Plan. Upajo, da jim bo s partnerji po vsem svetu uspelo ustvariti nove rešitve in naprave še bolj približati uporabnikom.

Huawei bo predvidoma predstavil svoje dosežke na področju pregibnih telefonov in nosljivih naprav. Na krilih svojih uspešnih pametnih ur in športnih zapestnic bo še naprej razvijal uporabniško še prijaznejše rešitve in takšne, ki bodo uporabnikom po obliki in funkcionalnosti še bližje.

Že ob prihodu na barcelonsko letališče je jasno, da bo katalonska prestolnica v naslednjih dneh dihala v znamenju mobilnih komunikacij ter z njimi povezanimi tehnologijami, izdelki, storitvami in koncepti. Foto: Srdjan Cvjetović

Ni samo za velike in znane

Mobile World Congress ni dogodek samo za velike, zato tudi letos pričakujemo tudi takšne proizvajalce, ki jih poznamo, pa se za vstop na slovenski trg niso odločili, in tiste, ki jih niti ne poznamo. Nekateri izmed njih so vendarle napovedali, da bodo pokazali svoje novosti (npr. nov telefon s termično kamero, nov izjemno cenovno ugoden telefon …), a Mobile World Congress po svoji zasnovi krepko presega zgolj pametne telefone.

Po več letih, ko je bil eden od glavnih poudarkov vsakoletnega svetovnega kongresa mobilnih komunikacij Mobil World Congress vse v zvezi z mobilnimi omrežji pete generacije (5G), se zdaj v ospredju vedno bolj uveljavlja umetna inteligenca. Foto: Srdjan Cvjetović

Vsakoletni vrhunec mobilnih komunikacij je med drugim tudi priložnost za mlada podjetja s svežimi idejami, ki predstavljajo svoje aplikacije in primere rabe, s katerimi postanejo naši zvesti mobilni spremljevalci še prijaznejši in uporabnejši.

V štirih dneh uradnega (in poldrugem dnevu neuradnega vzporednega) razstavnega in kongresnega programa bo na ogled vse, kar je povezano z mobilnimi komunikacijami – nemogoče je pričakovati, da je možno pogledati in slišati vse, kar je vredno in pomembno, a vsekakor je poučno in koristno poskusiti.