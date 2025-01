Kaj je Bledu in Sloveniji uspelo prvič v zgodovini?

Januar je mesec, ko Samsung že več let običajno predstavlja svojo vsakokratno serijo premijskih pametnih telefonov Galaxy S, in tako bo tudi letos. Čeprav uradno še niso razkrili, da gre za serijo Galaxy S25, je povsem jasno, kaj bo v glavni vlogi na dogodku Galaxy Unpacked, ki ga napovedujejo za sredo, 22. januarja.

Potekal bo na istem kraju kot lanska predstavitev serije Galaxy S24, to je v San Joseju na jugu Silicijeve doline v ameriški zvezni državi Kalifornija, in ga bodo tudi letos predvajali v živo na več spletnih kanalih, tudi na njihovem kanalu YouTube. Začelo se bo ob 19. uri po srednjeevropskem času.

Tako so lani predstavljali nove pametne telefone serije Samsung Galaxy S24:

Magičnost Bleda in okolice

En teden prej je Honor pohitel s predstavitvijo svoje nove serije Magic7, o kateri smo izvedeli že marsikaj, ko so jo oktobra lani predstavili v svoji domovini Kitajski. Vsega sicer ne moremo vedeti, ker bo evropska različica teh telefonov zagotovo vsaj v kakšni malenkosti drugačna od kitajske, a vse to bo kmalu razkrila njihova uradna evropska predstavitev.

Ta pa je za nas še prav posebna, saj bodo mediji iz številnih evropskih držav 15. in 16. januarja v ta namen pripotovali v Slovenijo, natančneje na Bled. Ne le da je Honor to predstavitev letos pripravil dober mesec prej kot lani, temveč se je izvirno odločil, da bo potekala na Bledu. Eden od razlogov je bil tudi ta, da, kot so pojasnili, Bled, Bohinj in Vogel ponujajo izjemno okolje za spoznavanje lastnosti in predvsem fotografskih zmogljivosti premijskega pametnega telefona Honor Magic7 Pro.

Del uradne evropske predstavitve novega pametnega telefona Honor Magic7 Pro bo tudi fotografiranje v zimski idili okolice Bleda. Na fotografiji: Vogel (fotografija je simbolična) Foto: MaPa

Trije novinci v družini Honor Magic7

Poleg novinca Honor Magic7 Pro, ki bo uradno evropsko premiero doživel ravno na Bledu, so pokazali tudi Honor Magic7 Lite, pametni telefon za srednji razred. V četrtek, 16. januarja, bodo pokazali še en pametni telefon, o katerem pred tem dnevom ne želijo pisati. Če ne želimo imeti opravka z njihovimi pravniki, lahko le namignemo, da bi lahko uganili, za kaj gre, če pogledamo, kaj so na svojih evropskih predstavitvah pokazali v prejšnjih letih.

Svoje prve vtise s pametnim telefonom Honor Magic7 Pro bomo na Digisvetu objavili predvidoma v petek, 17. januarja.

Zadnja stran pametnega telefona Honor Magic7 Pro Foto: Ana Kovač

Redmi Note v Pragi

Dan pred Samsungovo svetovno predstavitvijo premijske serije Galaxy S25 pa bo v češki prestolnici Xiaomi predstavil vseh pet pametnih telefonov svoje nove serije Redmi Note 14. Spadajo v srednji razred, kjer je konkurenca najbolj množična, a Xiaomi verjame, da mu bo tudi z novo generacijo teh telefonov uspelo ohraniti privlačnost, ki za zmerno ceno ponuja čim več. Peterica bo po pričakovanjih pokrivala cenovni razpon od približno 200 do približno 500 evrov, ki je za velik del uporabnikov najzanimivejši.

Termin predstavitve v Pragi, to je 21. januar, je svojevrstno presenečenje, saj smo bili prejšnjih predstavitev serije Redmi Note vajeni vsaj kakšen mesec pozneje. Tržni boj je neizprosen, zato je razumljivo, da proizvajalci hitijo v upanju, da bodo s tem dosegli čim večjo konkurenčno prednost.