Redmi Note 13 Pro+ 5G: najboljši redmi pri nas do zdaj

V družini Redmi, Xiaomijevi blagovni znamki, ki je zaslovela po zelo dobrem razmerju med zmogljivostjo in ceno v srednjem razredu, je Redmi Note 13 Pro+ 5G najzmogljivejši letošnji novinec, ki je prišel na slovenski in druge evropske trge.

Priporočena redna maloprodajna cena manjše konfiguracije, to je osem gigabajtov pomnilnika in 256 gigabajtov shrambnega prostora, ne dosega pet evrskih stotakov, devetdeset evrov višja pa je priporočena redna maloprodajna cena, če želite pol več pomnilnika in dvakrat več shrambnega prostora. Tako se je zmogljivejši v paru, tega smo imeli na preizkusu, krepko zasidral v višjem delu srednjega cenovnega razreda.

Zaslon izkorišča skoraj 93,5 odstotka sprednje strani pametnega telefona Redmi Note 13 Pro+. Foto: Ana Kovač

Premijskih lastnosti ne manjka

Redmi Note 13 Pro+ se lahko pohvali z več premijskimi lastnostmi. Začnimo z zakrivljenim zaslonom OLED z osveževanjem do 120-krat v sekundi, zaščitnim steklom Corning Gorilla Glass Victus ter glavno kamero z ločljivostjo 200 milijonov pik in Samsungovim ultrazmogljivim tipalom Isocell HP3.

Seznam premijskih dobrot nadaljujejo zmogljiv akumulator (pet tisoč miliamperskih ur) z možnostjo zelo hitrega 120-wattnega (žičnega) polnjenja HyperCharge s priloženim polnilnikom, oblikovalske podrobnosti, ki utrjujejo njegovo elegantno in všečno podobo, ter odziven in zanesljiv čitalnik prstnih odtisov, ki je svoje mesto našel diskretno pod zaslonom.

Video: prvi vtisi s pametnim telefonom Redmi Note 13 Pro+

Dež in prah mu ne bosta delala preglavic, saj je Redmi Note 13 Pro+ edini v svoji družini z visoko deklarirano odpornostjo IP68, ki jo povezujemo z najbolj premijskimi telefoni. Ni zanemarljivo niti dejstvo, da celo ob zahtevnejši uporabi zjutraj napolnjeni akumulator ne bo omagal sredi dneva. Skratka, prijetno veliko "glasbe" za srednjo ceno.

Operacijski sistem stopnico nižje

Tudi najnovejši redmi teče na uporabniškem vmesniku MIUI 14.1, ki je nekaterim odličen, drugih pa ne navdušuje, predvsem pa je enak že približno eno leto. Ta programski vmesnik je sicer že od prej znan pa svojih odločnih ali celo agresivnih metodah varčevanja z energijo, ki blagodejno vplivajo na čas pripravljenosti posameznega polnjenja akumulatorja, a zato kakšno zaslonsko opozorilo (notifikacija) iz aplikacij ne bo prišlo pravočasno ali ga sploh ne bomo prejeli.

Uporabniški vmesnik MIUI 14.1 temelji na operacijskem sistemu Android 13 in ne na najnovejšem Android 14. Foto: Ana Kovač

Uporabniški vmesnik MIUI 14.1 je nadgrajen nad operacijski sistem Android 13, ki ni najnovejši – novi telefoni imajo te dni praviloma že nameščen operacijski sistem Android 14. Nižje izhodišče pomeni tudi, da bo tudi ob preteku triletnega obdobja zagotovljenih nadgradenj še naprej zaostajal za eno veliko različico operacijskega sistema. Ni usodno, ni pa zanemarljivo, je pa tudi nekoliko presenetljivo, da se Xiaomijev močno oglaševani HyperOS še ni prebil na ta telefon.

Med programskimi funkcijami najdemo tudi urejevalna lepotna orodja, ki temeljijo na umetni inteligenci, s katerimi je mogoče (ne vedno, pogosto pa) popraviti in nadgraditi posnete fotografije.

Spodnja stran pametnega telefona Redmi Note 13 Pro+ Foto: Ana Kovač

Uporabna dodatka ob nakupu

Hitremu polnjenju HyperCharge velja nameniti še nekaj besed, ker je z njim res težko najti opravičilo za prazen akumulator. Telefon bo napolnil od praznega do polnega v manj kot pol ure, že nekaj minut ob kakšni vtičnici pa bo telefonu podaljšalo aktivno življenje za več ur. Kako? S priloženim polnilnikom. Neprecenljivo za vse – posebej pa za popotnike.

Polnilnik ni edino, kar je priloženo ob nakupu. Poleg povezovalnega USB-kabla so namreč dodali tudi preprost silikonski ovitek. Zelo modra poteza, saj bo marsikomu prišel prav, produkcijski stroški pa so bistveno manjši od doseženega pozitivnega učinka na zadovoljstvo uporabnikov.

Trojček kamer na zadnji strani. Glavna kamera odlično opravlja svoje delo, ultraširoka je povprečna, makro kamera pa ne navdušuje. Foto: Ana Kovač

Tri plus ena

V trojčku kamer na hrbtni strani si (edina) pohvale zasluži glavna kamera, ki – tudi zaradi svojega velikega tipala – dobro opravi svoje delo tudi ponoči in v drugih manj svetlih okoljih. Ultraširoka kamera je cenovnemu razredu primerna, makro kamera, enaka kot na lanskem predhodniku, pa je še vedno neprepričljiva.

Na nasprotni strani novega redmija pa je kot pika pri vrhu navpične sredine še sprednja kamera, ki je povsem primerna za ustvarjanje večinoma dobrih selfi posnetkov. Sprednja stran je praktično vsa v zaslonu, saj je okvir zelo tenek – zaslon tako zasede skoraj 93,5 odstotka celotne površine.

Redmi Note 13 Pro+

Dimenzije: 161,4 × 74,2 × 8,9 milimetra

Masa: 204,5 grama

Zaslon: CrystalRes AMOLED, diagonala 16,94 centimetra (6,67 palca), ločljivost FHD+ (2.712 x 1.220 pik), gostota 446 pik na palec, osveževanje do 120 hercev, svetilnost do 1.800 nitov, zaščita s steklom Corning Gorilla Glass Victus

Odpornost na vodo in prah: IP68

Procesor: štirinanometrski MediaTek Dimensity 7.200-Ultra, grafični procesor Mali-G610, najvišji takt 2,8 gigaherca

Pomnilnik: LPDDR5 + UFS3.1, Xiaomi razširitev spomina, ni podpore za razširitvene pomnilniške kartice; konfiguracija 1: osem gigabajtov, konfiguracija 2: 12 gigabajtov

Shrambni prostor: konfiguracija 1: 256 gigabajtov, konfiguracija 2: 512 gigabajtov (dejanski prostor je zmanjšan za velikost operacijskega sistema in prednameščenih aplikacij)

Operacijski sistem: Android 13 s Xiaomijevim uporabniškim vmesnikom MIUI 14

Kamere zadaj: glavna kamera z ločljivostjo 200 milijonov pik, optična stabilizacija slike (OIS), 2.24 mikrometra 16v1, f/1.65; ultraširoka kamera z ločljivostjo osem milijonov pik, f/2.2; makro kamera z ločljivostjo dva milijona pik, f/2.4, videozmogljivost 4K 24/30fps | 1.080p 30/60/120fps

Kamera spredaj: ločljivost 16 milijonov pik, f/2.4

Akumulator: tipična nazivna zmogljivost 5.000 miliamperskih ur, hitro 120-wattno HyperCharge s priloženim polnilnikom

Povezljivost: WLAN (Wi-Fi 6/Wi-Fi 5/Wi-Fi 4/802.11a/b/g | 2x2MIMO | Wi-Fi Direct), NFC, navigacija (Beidou:B1I|GPS:L1|Galileo:E1 | GLONASS:G1|QZSS:L1 | AGNSS:A-GPS/A-GLONASS/A-BDS), Bluetooth 5.3, Dual SIM (nano SIM + nano SIM ali nano SIM + eSIM), USB-C (mogoč priključek na slušalke), IR

Zvočnik: stereozvočnik, Dolby Atmos

Senzorji: senzor prstnega odtisa pod zaslonom, merjenje srčnega utripa

Barvi: polnočno črna, vijolična

Cena: 479 evrov (osem gigabajtov pomnilnika in 256 gigabajtov shrambnega prostora) ali 569 evrov (12 gigabajtov pomnilnika in 512 gigabajtov shrambnega prostora)

Vira podatkov: Xiaomi Slovenija in Telekom Slovenije

Zgornja stran pametnega telefona Redmi Note 13 Pro+ Foto: Ana Kovač

Sklepna beseda

Ker pametnemu telefonu Redmi Note 13 Pro+ njegova cena ne dopušča vseh premijskih lastnosti, je treba pogledati, kje so varčevali pri tem sicer brez dvoma najzmogljivejšem redmiju do zdaj. Procesor Mediatek Dimensity 7200 Ultra je sicer soliden in celo več kot to, a gotovo spada v srednji in ne v najvišji razred. Odpovedali so se tudi optičnemu povečevanju pri kamerah in brezžičnemu polnjenju. Ohišje je plastično, a vendarle ne daje občutka cenenosti.

Kljub tem omejitvam velja priznati, da je za svojo ceno Redmi Note 13 Pro+ med boljšimi približki telefonov najvišje lige in bo zato zanimiva možnost za zelo širok krog uporabnikov. Morda malo paradoksalno – med njegovimi največjimi tekmeci je pol leta starejši bratranec iz lastne hiše Xiaomi 13T Pro.

V zavojčku sta priloženi hitri 120-wattni polnilnik HyperCharge in preprost prosojni zaščitni ovitek. Redmi Note 13 Pro+ ima še več zaželenih lastnosti, zaradi katerih spada med boljše približke pametnih telefonov najvišje lige. Foto: Ana Kovač

Kdor pa želi novega resničnega Xiaomijevega predstavnika premijskega razreda, ne bo dolgo čakal – Xiaomi bo svojo novo serijo Xiaomi 14 predstavil še pred koncem februarja na predvečer dogodka Mobile World Congress v Barceloni.

Kaj nam je bilo všeč:

- spoštovanja vreden zajeten kup premijskih lastnosti za svojo ceno,

- glavna kamera,

- zmogljiv akumulator in možnost zelo hitrega 120-wattnega polnjenja.

Kaj nam ni bilo všeč:

- ni brezžičnega polnjenja,

- neizstopajoča makro kamera,

- privzeto nameščen Android 13 in ne Android 14 (kar zmanjša doseg zagotovljene nadgradnje).

