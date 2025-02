Samsung Galaxy S25 Ultra: zelo zmogljiv in zelo oseben

Na prvi pogled imata Samsungova Galaxy S25 Ultra in lanski Galaxy S24 Ultra veliko skupnega, a tudi nekaj razlik. Letošnja ultra je malo višja, a tudi malo ožja ter z zaobljenimi vogali in izravnanimi stranicami. Skoraj 15 gramov je lažja, kar gre zagotovo pripisati lahkemu titanu, iz katerega je narejeno ohišje.

Primerjava sprednjih strani in posnetih fotografij: na levi Samsung Galaxy S23 Ultra, na desni Samsung Galaxy S25 Ultra v originalnem prosojnem Samsungovem ovitku, ki je naprodaj posebej. Foto: Bojan Puhek

Največje razlike (ki jih Samsung tudi najbolj poudarja) so na programskem področju, predvsem v povezavi s funkcijami umetne inteligence, a tudi z novim Samsungovim uporabniškim vmesnikom One UI 7, ki temelji na Androidu 15. Samsung zagotavlja sedem let varnostnih popravkov in nadgradenj – noben proizvajalec ne ponuja več.

Procesorska elita

Preden pogledamo te programske dobrote, pa le poglejmo, kaj drugega še prinaša trenutno najzmogljivejši Samsungov pametni telefon. Lanski najzmogljivejši Qualcommov procesor je dobil še zmogljivejšega naslednika: Qualcommov procesor Snapdragon Gen 8 Elite so tudi tokrat posebej optimizirali za Samsungovo letošnjo ultro in mu zato v ime dopisali for Galaxy.

Spodnja stran pametnega telefona Samsung Galaxy S25 Ultra v originalnem prosojnem Samsungovem ovitku Foto: Bojan Puhek

Ravno procesorju, ki je ob večji zmogljivosti tudi energetsko učinkovitejši, gredo zasluge, da ob nespremenjeni nazivni zmogljivosti akumulatorja glede na lansko ultro letošnja premore več časa delovanja med polnjenji.

Slika je vredna tisoč besed

Večina kamer je ostala enakih kot pri lanski ultri, le ultraširoka kamera je bila nadgrajena z ločljivostjo 12 milijonov pik na 50 milijonov pik. Ta stavek se morda komu sliši kot razočaranje, a resnica je, da so fotografije z novo ultro že v privzetem načinu opazno boljše. Da ne bo pomote, tudi S24 Ultra in S23 Ultra delata odlične fotografije, a primerjava pove vse.

Primerjava fotografij ob privzetem načinu fotografiranja na oblačen dan. Zgornja fotografija je posneta s pametnim telefonom Samsung Galaxy S23 Ultra, spodnja pa s Samsung Galaxy S25 Ultra z istega mesta še z nekoliko večjo povečavo, obakrat brez spreminjanja privzetih načinov in le z nekajsekundnim presledkom. Foto: Srdjan Cvjetović

Zahvala gre umetni inteligenci, ki ji dodatna procesorska zmogljivost še kako pride prav, in nadgrajenim procesorskim algoritmom, ki jih je Samsung poimenoval Pro Visual engine.

Če pa bi želeli še kakšen predlog, kako še izboljšati fotografije, lahko pomaga Googlovo orodje umetne inteligence Gemini, za katerega je to samo ena od funkcij. Samsungov digitalni pomočnik Bixby (ki sicer nikoli ni zaživel) je svoje poslanstvo prepustil Geminiju.

Googlovo orodje Gemini je eden od stebrov umetne inteligence na pametnem telefonu Samsung Galaxy S25 Ultra. Foto: Bojan Puhek

Učinkovitejše in zabavnejše

Eden izmed vpogledov (Brief) Foto: Srdjan Cvjetović Umetna inteligenca pa je razpršena v številne funkcije nove ultre in ne samo v fotografijo. Novi so vpogledi (Briefs), ki uporabniku predlagajo informacije in opravila, za katera algoritem meni, da jih uporabnik v danem trenutku najbolj potrebuje. S tem pri Samsungu upajo, da bo uporabnikova pot do želenih informacij ter opravil krajša in učinkovitejša.

Med zabavnejšimi funkcijami umetne inteligence je pomočnik za risanje (Sketch to Image), ki smo ga spoznali pri lanskih Samsungovih pregibnih telefonih Flip6 in Fold6 ter zna na različne načine pretvoriti preprosto risbo v veliko bolj živahno in dodelano sliko.

Izboljšana je tudi funkcija za odstranjevanje neželenih podrobnosti s fotografij, kot so neželeni ljudje, ki kar padejo v kader.

Video: Risarski pomočnik (Sjetch to Image) na delu (video: Bojan Puhek)

Velik del funkcij umetne inteligence je sicer Googlovih, a je Samsung dodal tudi nekaj svojih in tako ustvaril edinstveno zbirko orodij (in igrač) Zaslon za nastavitve in prilagoditve Foto: Srdjan Cvjetović umetne inteligence, ki bodo, skladno z zagotovili v drobnem tisku, vsaj do konca letošnjega leta na voljo v polnem obsegu brez dodatnega plačila.

Več kilometrine prinaša boljše rezultate

Pri vpogledih, privzeto so dostopni dnevni, večerni in potovalni, si upamo reči, da njihova uporabnost in zanesljivost naraščata z obsegom uporabe: bolj, ko jih uporabljamo, boljši bodo. V povezavi s povezanimi Samsungovimi napravami, predvsem pametno uro, ki zagotavlja dodatne podatke o uporabniku in njegovi uporabi, bo krivulja najbrž še hitreje naraščala.

Moramo pa se zavedati, da je pri bolj zapletenih glasovnih ukazih večja verjetnost, da se Gemini ne bo znašel – toda ali smo si pred petimi leti upali predstavljati, kaj vse bodo znala in zmogla orodja umetne inteligence na pametnih telefonih?

Desna stran pametnega telefona Samsung Galaxy S25 Ultra v prosojnem zaščitnem ovitku Foto: Bojan Puhek

Samsung Galaxy S25 Ultra

Dimenzije: 162,8 x 77,6 x 8,2 milimetra

Masa: 218 gramov

Operacijski sistem: Android 15, Samsungov uporabniški vmesnik One UI 7, varnostne posodobitve do 31. januarja 2032

Procesor: osemjedrni Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, takt 4,47 in 3,5 gigaherca

Pomnilnik: 12 gigabajtov

Shrambni prostor: 256 gigabajtov (razpoložljivi prostor 219,0 gigabajta) ali 512 gigabajtov (razpoložljivi prostor 474,2 gigabajta), različica z enim terabajtom (1024 gigabajti) ob začetku prodaje ni na voljo v Sloveniji

Zaslon: Dynamic AMOLED 2x, 6,9-palčni (174,2-milimetrski) po diagonali, 6,8-palčni (172,2-milimetrski) z zaobljenimi vogali, dinamično osveževanje do 120-krat v sekundi, ločljivost 3120 x 1440 (Quad HD+), 16 milijonov barv

Akumulator: nazivna zmogljivost 5.000 miliamperskih ur, neodstranljiv, 45-wattno žično polnjenje, 15-wattno brezžično polnjenje

Kamera zadaj: glavna kamera z ločljivostjo 200 milijonov pik, optično povečavo 3x in 5x ter optično povečavo kakovosti 2x in 10x, omogočeno s senzorjem Adaptive Pixel, bliskavico, optičnim stabilizatorjem in digitalno povečavo do 100x (f/1.7); ultraširoka kamera z ločljivostjo 50 milijonov pik (f/1.9), telefoto kamera z ločljivostjo 50 milijonov pik in petkratno optično povečavo (f/3.4), telefoto kamera z ločljivostjo 10 milijonov pik in trikratno optično povečavo (f/2.4); snemanje videa UHD 8K (7680 x 4320) in 30 sličic na sekundo

Kamera spredaj: ločljivost 12 milijonov pik, samodejno ostrenje, f/2.2

Avdio in video: ločljivost predvajanja videoposnetkov UHD 8K (7680 x 4320) in 60 sličic na sekundo, videodatoteke mp4, m4v, 3gp, 3g2, avi, flv, mkv, webm; zvočne datoteke mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, amr, awb, flac, mid, midi, xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx, ota, dff, dsf, ape, stereo zvok,

Odpornost: IP68

Omrežna povezljivost: Dual SIM (poljubna kombinacija klasične SIM-kartice in eSIM); 5G SDL Sub6 N75(1500+); 5G TDD Sub6 N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500); 5G FDD Sub6 N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3); LTE FDD 4G B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3); LTE TDD 4G B38 (2600), B39 (1900), B40 (2300), B41 (2500); UMTS 3G B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900); GSM 2G (GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900)

Povezljivost: USB 3.2 generacija 1, vmesnik USB-C, lokacijske storitve (GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS), Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM z Wi-Fi Direct (Wi-Fi 7), NFC, Bluetooth 5.4, Smart Switch (sinhronizacija s PC-računalnikom), UWB (Ultra Wideband)

Senzorji: senzor pospeška, barometer, ultrazvočni senzor prstnih odtisov pod zaslonom, žiroskop, geomagnetni senzor, Hallov senzor, senzor svetlobe, senzor bližine

Storitve in aplikacije: podpora Gear (Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro brezžične slušalke, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active), podpora Samsung DeX, podpora Samsung SmartThings, podpora Bluetooth za slušni aparat (Android Audio Streaming for Hearing Aid - ASHA)

Barve: titansko srebrno-modra, titansko siva, titansko črna, titansko belo-srebrna

Cena: 1.469 evrov za 256 gigabajtov shrambnega prostora ali 1.589 evrov za 512 gigabajtov shrambnega prostora (priporočena redna maloprodajna cena za Slovenijo)

Vir podatkov: Samsung Slovenija

Pisalo S Pen v glavni vlogi uporabe Risarskega pomočnika (Sketch to Image), ki je zelo preprosto risbico, bolje rečeno čačkarijo, spremenil v barvito in živahno sliko. Foto: Bojan Puhek

Pisalo S Pen poslej le pisalo

Tudi v seriji Galaxy S25 ostaja ultra edina s pisalom S Pen. Čeprav je pisalo S Pen dediščina nekdanjih Samsungovih phabletov (križancev med telefonom in tablico) Note, je Samsungu uspelo spraviti pisalo v obliko najpogostejših pametnih telefonov, zato je značilna oblika nekdanjih modelov Note samo še oddaljen spomin.

Toda ravno pri tem pisalu je letos opaziti korak nazaj: S Pen pri pametnem telefonu serije Galaxy S25 nima več povezljivosti Bluetooth, ki mu je med drugim omogočala delovanje kot daljinski upravljalec za večpredstavne predstavitve. Pisalo S Pen je zdaj namreč spet pasivno kot pred leti, pri Samsungu pa pojasnjujejo, da je po njihovih spoznanjih povezljivost pisala uporabljalo zelo malo ljudi. S tem se sicer tudi na podlagi lastnih izkušenj strinjamo, a po drugi strani se neradi, zlasti pri najbolj premijskih telefonih, odpovemo čemurkoli, kar smo nekoč imeli.

Hitreje do relevantnih informacij Foto: Bojan Puhek

Zaslon in njegov varuh

Samsung nas je že pred časom navadil na odlične zaslone, zlasti pri svojih premijskih telefonih, kot je ultra, a bi si na podlagi subjektivne ocene jasnega in živega prikaza upali reči, da mu je tudi tokrat uspelo narediti korak naprej. Zaslon je pa tudi malo večji na račun zmanjšanega okvirja.

Zaslon nove ultre varuje s keramično plastjo okrepljeno steklo Gorilla Glass Armor 2, ki ima po Samsungovih navedbah optimalno razmerje med odpornostjo na praske in tveganjem za razbitje. Namreč bolj, kot je steklo odporno na praske, trše je, kar pomeni, da je večja verjetnost, da bi se ob padcu razbilo. Mehkejše steklo bo sicer prej pokleknilo pred odločnejšim praskanjem, a se bo zato hkrati težje razbilo pri padcu. Ob običajni rabi je najbrž bolj verjetno, da bo telefon ponesrečeno padel iz roke ali mize, kot da bi ga nekaj tako močno opraskalo, da steklo pametnega telefona temu ne bi bilo kos.

Zaslonska slika je jasna, svetla, kontrastna in z živahnimi barvami. Foto: Bojan Puhek

Sklepna beseda

Samsung Galaxy S25 Ultra je celo, če odmislimo vse njegove novosti, povezane z umetno inteligenco, najzmogljivejši Samsungov telefon do zdaj in brez dvoma resen tekmec za laskavi naziv najboljšega telefona leta. Prav tako ni dvoma, da je v nekaj pomembnih korakih napredoval od svojega lanskega predhodnika, a je še vedno nekaj prostora, kjer bi lahko ponudil še več (denimo 16 gigabajtov pomnilnika ali hitrejše polnjenje akumulatorja), kar pa bi po drugi strani zagotovo še povišalo njegovo ceno.

Imetnikom lanske ali predlanske ultre ni treba preveč žalovati, če niso pripravljeni nadgraditi svojega pametnega telefona na najnovejšo ultro, za vse druge, ki pa želijo odličen in zmogljiv pametni telefon in jim cena ne predstavlja ovire, pa je Samsung Galaxy S25 Ultra zagotovo zelo primerna ali vsaj najožja izbira.

Kaj nam je bilo všeč:

- hitro in zanesljivo delovanje,

- odlični Samsungovi zasloni zdaj še boljši,

- večji zaslon in manjša masa glede na lanskega predhodnika,

- lahko titanovo ohišje,

- obeti funkcij umetne inteligence.

Kaj nam ni bilo všeč:

- pisalo S Pen je ostalo brez povezljivosti in pripadajoče funkcionalnosti.