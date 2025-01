Serija Samsung Galaxy S25: najbolj poosebljena izkušnja pametnega telefona

Z nadgrajenimi orodji umetne inteligence, najzmogljivejšim mobilnim procesorjem doslej, novim uporabniškim vmesnikom, okrepljeno telefoto kamero, oblikovnimi izpopolnitvami in drugimi aduti v seriji novih pametnih telefonov Samsung Galaxy S25 južnokorejski tehnološki velikan ustvarja, kot pravijo, učinkovite mobilne spremljevalce, ki bodo svojim uporabnikom v vsakem trenutku znali ponuditi in zanj opraviti natanko to, kar potrebujejo.

Tudi letos je Samsung za januarsko predstavitev svojih premijskih pametnih telefonov serije Galaxy S izbral kalifornijsko mesto San Jose na južnem robu Silicijeve doline, a so poudarki letošnje serije Galaxy S z oznako 25 vendarle drugačni, kot je bilo lani s serijo Galaxy S24.

Barve pametnih telefonov serije Samsung Galaxy S25 Foto: Srdjan Cvjetović

Medtem ko so lani pri Samsungu poudarjali prihod novih funkcij umetne inteligence, so tokrat, ko te funkcije dobivajo količinske in globinske nadgradnje, na predstavitvi poudarjali predvsem, kako izkoristiti te funkcije v različnih okoliščinah in položajih.

Čeprav so bile tako nove funkcionalnosti, kot je uporaba najnovejših Qualcommovih procesorjev ali nadgradnja telefoto kamere iz ločljivosti 12 milijonov v ločljivost 50 milijonov pik, nekoliko v ozadju, so tudi te zagotovo nekaj, kar bo prepričalo prihodnje uporabnike.

Fotografija, posneta s tridesetkratno povečavo pametnega telefona Samsung Galaxy S25 Ultra. Izboljšava telefoto kamere je največji napredek kamer, če ne štejemo naprednejših algoritmov.

Pri Samsungu verjamejo, da nove in nadgrajene funkcije umetne inteligence, katerih brezhibno in odzivno delovanje zagotavlja velika procesorska moč, lahko že zelo dobro spoznajo vzorce svojega uporabnika in mu tako zagotavljajo najbolj poosebljeno izkušnjo, so povedali na predstavitvi.

Še nekateri poudarki nove serije pametnih telefonov Samsung Galaxy S25

- izboljšane prejšnje funkcije umetne inteligence in nabor novih, a je, zlasti pri funkcionalnostih, ki so vezane na govor, njihova dostopnost omejena, če ne gre za "velike" jezike,

- dodatno varovanje podatkov s postkvantnim kriptiranjem in funkcionalnostjo Knox Vault,

- nadzorna plošča Knox Matrix za spremljanje varnostnega stanja v povezanem ekosistemu naprav,

- Samsungov glasovni pomočnik Bixby se nikoli ni prijel, a pri Samsungu so vztrajali. Nič več; s pritiskom tipke, ki je prej vodila do zdaj že upokojenega Bixbyja, zdaj pridemo do Googlovega orodja umetne inteligence Gemini,

- nova tehnologija za večjo energetsko učinkovitost zaslona,

Poleg že doslej uporabljanih recikliranih materialov v proizvodnji svojih pametnih telefonov so pri izdelavi akumulatorjev v seriji Samsung Galaxy S25 polovico kobalta pridobili z recikliranjem akumulatorjev na prejšnjih Samsungovih pametnih telefonih. Foto: Srdjan Cvjetović

- nova tehnologija ProScaler na modelih Ultra in S25+ za napredno in energetsko učinkovito obdelavo slikovnega gradiva z umetno inteligenco,

- nova tehnologija Vulcan Engine in druge izboljšave za (zahtevnejše) mobilno igranje,

- funkcija Audio Eraser[ za odstranjevanje nezaželenih zvokov v videoposnetkih,

- virtualna zaslonka (Virtual Aperture) Samsung uvaja nadzor globinske ostrine,

- vse funkcionalnosti in novosti niso nujno prisotne na vseh modelih družine pametnih telefonov Samsung Galaxy S25,

- sedem generacij nadgradenj operacijskega sistema in sedem let varnostnih posodobitev,

- Samsung Galaxy S25 Ultra bo na voljo v titansko srebrno-modri, titansko črni, titansko belo-srebrni in titansko sivi barvi,

- Samsung Galaxy S25 in Galaxy S25+ bosta na voljo v mornarsko modri, ledeno modri, mentol zeleni in barvi srebrne sence.

Novi in izboljšani algoritmi umetne inteligence na pametnih telefonih serije Samsung Galaxy S25 obljubljajo dodatno kakovost pri prikazovanju podrobnosti in tekstur. Foto: Srdjan Cvjetović

Priporočene redne maloprodajne cene za Slovenijo: 919 evrov za Samsung Galaxy S25, 1179 evrov za Samsung Galaxy S25+ in 1469 evrov za Samsung Galaxy S25 Ultra.