Honor Magic7 Pro: Zmaj z Daljnega vzhoda

Nov in najzmogljivejši Honorjev telefon do zdaj je še posebej pritegnil našo pozornost, ker so njegovi snovalci za uradno vseevropsko predstavitev izbrali Slovenijo, natančneje Bled. Tudi s svojimi lastnostmi in zmogljivostmi si je hitro prislužil naše simpatije.

Pametni telefon Honor Magic7 Pro so v njegovi domovini Kitajski predstavili zadnje dni oktobra, zato smo marsikaj o njegovih specifikacijah že izvedeli. Tudi lansko šestico so najprej predstavili na Kitajskem, evropska predstavitev pa je bila konec februarja v Barceloni na največjem svetovnem dogodku mobilnih komunikacij Mobile World Congress.

Po Barceloni – Bled!

Letos so se pri Honorju odločili, da s svojim najnovejšim paradnim konjem pridejo v Evropo en mesec prej (najbrž ni naključje, da so si izbrali en teden pred svetovno premiero letošnjih Samsungovih perjanic) in so nas prijetno presenetili s tem, da so za prizorišče svoje uradne evropske prireditve in slovesnosti izbrali Slovenijo.

Video: pametni telefon Honor Magic7 Pro stavi zlasti na svoje funkcije in zmogljivost, medtem pa cenejši Honor Magic7 Lite (na posnetku) daje poudarek izjemni odpornosti na mehanske poškodbe, padce in številne druge vplive. Na posnetku si je kolega celo urezal prst, a zaslonu telefona ni bilo prav nič. Ali ima Honor Magic7 Pro enako izjemno visoko odpornost? Odgovora nismo dobili, podobnega preizkusa s Projem pa nismo opravili. Pri Honorju poudarjajo, da imata oba telefona zelo visoko, čeprav strukturno in tehnološko nekoliko različno odpornost. (video: Srdjan Cvjetović)

Skupaj s pametnim telefonom Honor Magic7 Pro so na Bledu pokazali tudi pametni telefon Honor Magic7 Lite, ki v zameno za občutno nižjo ceno (njegova priporočena redna maloprodajna cena je 399,99 evra) ohranja nekaj premijskih lastnosti svojega zmogljivejšega rojaka in je evropsko luč dneva zagledal bolj po tiho približno teden prej.

Značilna oblika, a z zravnanim zaslonom

Honor Magic Pro 7 gre korak naprej od svojega lanskega predhodnika Honor Magic 6 Pro, ki je ob svojem prihodu brez dvoma pokazal (in dokazal), da se želi meriti le z najboljšimi. Oblikovno se ni preveč oddaljil od svojega predhodnika, čeprav zaslon ni več zaobljen (zato je sedmica malenkost širša od šestice) in so kamere zadaj videti malo drugačne, a ohranjajo prepoznavno obliko.

Kamere na zadnji strani pametnega telefona Honor Magic7 Pro Foto: Ana Kovač

Čeprav sta si Magic Pro 7 in Magic Pro 6 na prvi pogled zelo podobna, ovitka šestice ni mogoče uporabiti pri sedmici. Nanokristalni ščit sedmice pa po navedbah proizvajalca zagotavlja do desetkrat večjo odpornost na padce, pritisk, temperaturo in ponesrečene izlive različnih tekočin v primerjavi z navadnim steklom.

Napredek pri procesorju, kameri …

Sedmica ima novejši Qualcommov procesor Snapdragon 8 Elite, ki je po ocenah proizvajalcev za od petine do četrtine hitrejši od sicer zelo zmogljivega procesorja Snapdragon 8 Gen 3, ki je svoje mesto našel tudi na lanski šestici. Napredovala je telefoto kamera, tudi glavno tipalo, ki se lahko pohvali z ločljivostjo 200 milijonov pik.

Video: spoznavanje pametnega telefona Honor Magic7 Pro (video: Ana Kovač)

Pri povečavah nad 12-krat se vključijo funkcije umetne inteligence, ki zagotavljajo še boljše posnetke, zatrjujejo pri Honorju, a bo najzahtevnejše videofile morda razočaralo, da ne omogoča snemanja videa v ločljivosti 8K.

Akumulator: počasi se prazni, hitro se polni

Honor je v pametni telefon Magic Pro 7 umestil zmogljiv akumulator (5.270 miliamperskih ur) in ob tem ohraniti privlačno skromne dimenzije naprave. Hitro stovatno žično polnjenje ali hitro 80-vatno brezžično polnjenje bo poskrbelo za kratek čas napajanja, toda – tako kot že pri šestici – polnilnik ni priložen, temveč si ga je treba priskrbeti ločeno.

Pametni telefon Honor Magic7 Pro ima novejši Qualcommov procesor Snapdragon 8 Elite, ki je po ocenah proizvajalcev za od petine do četrtine hitrejši od sicer zelo zmogljivega procesorja Snapdragon 8 Gen 3, ki je svoje mesto med drugim našel na lanskem predhodniku Honor Magic6 Pro. Foto: Ana Kovač

Na seznamu premijskih lastnosti, ki jih šestica še ni imela, je ultrazvočni čitalnik prstnih odtisov, ki deluje zanesljivo in mu niti mokri prsti ne delajo težav. Tudi tokrat pa je Honor poskrbel za zaslonski prikaz, katerega snovalci so imeli v žarišču udobje uporabnikovih oči.

Pohvaliti velja tudi zvok, snovalci pa so še posebej ponosni na funkcije umetne inteligence, med katerimi je tudi kakšna lastna. Magic Portal je ena izmed njih in omogoča, da ob obkrožitvi izbrane vsebine na zaslonu prikliče ustrezne možnosti ter s tem omogoči hitrejša dejanja in opravila.

Spodnja stran pametnega telefona Honor Magic7 Pro Foto: Ana Kovač

Umetne inteligence ne zmanjka

V katalogu funkcij umetne inteligence sta tudi Magic Avatar, ki je bolj všečna igrača kot nekaj res koristnega, in AI Deepfake Detection, ki obljublja preprečevanje zlorab pri videoklicih s prepoznavanjem lažnih posnetkov klicatelja.

To funkcijo so prvič pokazali na lanskem sejmu in kongresu IFA v Berlinu, kot prvemu pa jo bodo vključili na pametni telefon Honor Magic7 Pro predvidoma aprila z eno izmed rednih programskih posodobitev.

Na seznamu premijskih lastnosti pametnega telefona Honor Magic7 Pro, ki jih predhodnik Honor Magic6 Pro še ni imel, je ultrazvočni čitalnik prstnih odtisov, ki deluje zanesljivo in mu niti mokri prsti ne delajo težav. Foto: Ana Kovač

Tu so tudi (že znane) funkcije obdelave in povzemanja besedil, ki delujejo v okviru aplikacije Honor Zapiski/Notes, dostop do Googlovega pomočnika umetne inteligence Gemini, različni scenariji zajemanja fotografij ter funkcije rezanja in brisanja fotografij (nekatere izmed njih bodo omogočili v naslednjih tednih po premieri z nadgradnjo programske opreme).

Funkcije takojšnjega prevajanja so podprte v 13 jezikih, a enako kot drugje, kjer smo jih zasledili, slovenščine vsaj za zdaj ni. Transkripcija govora je v aplikaciji Honor Zapiski/Notes na voljo v 11 jezikih – uganili ste, slovenščine ni med njimi, a to niso Honorjeve funkcije, zato jim tega ne bomo šteli kot pomanjkljivost.

Desna stran pametnega telefona Honor Magic7 Pro Foto: Ana Kovač

Pametni telefon Honor Magic7 Pro

Dimenzije: 162,7 x 77,1 x 8,8 milimetra

Masa: 223 gramov

Zaslon: 6,8-palčni LTPO OLED z ločljivostjo 1.280 x 2.800 slikovnih pik, frekvenco osveževanja 120-krat v sekundi in podporo za Dolby Vision ter HDR; svetilnost do 5.000 nitov; zaščitno steklo Giant Rhino Glass

Procesor: trinanometrski Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Pomnilnik: 12 gigabajtov

Shrambni prostor: 512 gigabajtov, ni možnosti nadgradnje s pomnilniškimi karticami

Akumulator: tretja generacija silikon-ogljikove tehnologije, nazivna zmogljivost 5.270 miliamperskih ur, podpora za hitro stovatno polnjenje in 80‑vatno brezžično polnjenje

Kamera zadaj: Super Dynamic Falcon glavna kamera z ločljivostjo 50 milijonov pik (f/1.4-2.0, 23 mm), periskopska telefoto (širokokotna) z ločljivostjo 200 milijonov pik (f/2.6, 69 milimetrov, Samsung S5KHP9) in trikratno optično povečavo, ultraširokokotna z ločljivostjo 50 milijonov pik (f/2.0, 12 milimetrov) in kotom 122 stopinj; orodje umetne inteligence Image Engine 3.0

Kamera spredaj: ločljivost 50 milijonov pik (f/2.0)

Operacijski sistem: Android 15, uporabniški vmesnik MagicOS 9

Odpornost na vodo in prah: IP68/IP69

Povezljivost: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, Bluetooth 5.4, NFC, infrardeči vmesnik, ultrazvočni čitalec prstnih odtisov pod zaslonom in prepoznavanje obraza

Barve: siva, modra, črna

Cena: 1.299 evrov (priporočena redna maloprodajna cena za Slovenijo), posebna ponudba je na voljo do konca januarja

Vir: Honor

Zgornja stran pametnega telefona Honor Magic7 Pro Foto: Ana Kovač

Sklepna beseda

Z vsem, kar je prinesel lanski Honor Magic 6 Pro, zagotovo ni bila preprosta naloga narediti še česa bistveno boljšega. Pri Honorju so prepričani, da jim je to uspelo z zmogljivejšim akumulatorjem, nadgradnjo telefoto kamere, bliskovitejšim procesorjem in še nekaterimi izboljšavami, med katerimi (skladno s kolektivnim svetovnim trendom) poudarjajo umetno inteligenco. Po kratkem snidenju si upamo reči, da jim lahko verjamemo.

Za tako zmogljivo žival cena ne more biti nizka. Morda bo koga potolažilo, da obstajajo tudi občutno dražji telefoni, ki niso nujno veliko boljši, a je povsem razumljivo, da imata zmogljivost in prestiž svojo ceno. To pa pomeni tudi to, da so lastniki lanske šestice lahko pomirjeni, da njihov pametni telefon še ni zastarel in da bodo imeli prihodnji lastniki sedmice pametni telefon, ki jim zlepa ne bo zastaral ali omagal.

V prodajnem kompletu pametnega telefona Honor Magic7 Pro ni priloženega polnilnika za hitro stovatno žično polnjenje SuperCharge, ki ga ta telefon sicer podpira. Foto: Ana Kovač

Kaj nam je bilo všeč:

- odpornost na zunanje vplive,

- priložen silikonski ovitek,

- vrhunske specifikacije, zlasti vzdržljiv akumulator s podporo hitrega žičnega in brezžičnega polnjenja,

- prvi Magic z ultrazvočnim čitalnikom prstnih odtisov.

Kaj nam ni bilo všeč:

- čeprav telefon podpira hitro stovatno polnjenje, ustrezen polnilec ni priložen,

- najzahtevnejšim videofilom ne bo omogočil snemanja videa v ločljivosti 8K.