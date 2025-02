Huawei Freebuds Pro 4: slabih šest gramov vrhunskega zvoka

Že od prej smo vajeni, da pripadnika najnovejše generacije najpozneje dobi najzmogljivejša izmed treh družin Huaweievih brezvrvičnih slušalk, tako da nas ne preseneča, da so prav slušalke Huawei FreeBuds Pro 4 najmlajša "štirica" v svetu Huaweievih brezvrvičnih slušalk.

Tudi v četrti generaciji slušalke iz družine Huawei FreeBuds Pro merijo tako na poslovne uporabnike, ki jim je kakovost pogostih telefonskih pogovorov v najrazličnejših okoliščinah, tudi hrupnem okolju, zelo pomembna, kakor tudi na vse, ki preživljajo veliko časa ob poslušanju glasbe in zelo cenijo vrhunski zvok.

Povezovanje s pametnim telefonom je zelo hitro, pred prvim zagonom pa se posodobi še programska oprema (firmware). Foto: Srdjan Cvjetović

Upravljanje klicev s premiki glave

Že prvi pogled dokazuje, da nove slušalke gradijo na značilnostih (in uspehu) svojih predhodnic. Prejšnja všečna, pravzaprav bi lahko rekli luksuzna podoba je doživela le manjše spremembe, ostaja pa predanost prefinjeni obdelavi in premijskim materialom, kot je keramika, kjer za ceneno plastiko ni prostora.

S funkcijskega vidika je med vidnejšimi novostmi možnost sprejemanja ali zavračanja klicev z ustreznim premikom glave, kar pa deluje le v povezavi z aplikacijo Huawei AI Life na povezanem pametnem telefonu (več o njej pozneje).

Video: spoznavanje pametnih slušalk Huawei FreeBuds Pro 4 (video: Ana Kovač)

Android ali iOS? Oboje!

Pomembna je še ena sprememba, ki ni vidna, temveč slišna: podpora za Huaweiev 24-bitni zvočni kodek L2HC 4.0, ki ob visokem vzorčenju 48 kilohercev obljublja podatkovni pretok do 2,3 megabita v sekundi. Žal pa to ne bo na voljo vsem uporabnikom, čeprav se Huaweieve slušalke lepo povezujejo z vsemi telefoni z operacijskim sistemom Android in tudi z Applovimi napravami z operacijskim sistemom iOS.

Ta kodek je pri polni hitrosti na voljo le pri povezavah z novejšimi Huaweievimi pametnimi telefoni, s približno polovičnim podatkovnim pretokom pa še na širšem naboru tudi starejših Huaweievih telefonov in tudi nekaterih telefonih Honor.

Posamezna slušalka tehta približno 5,8 grama (možna so manjša odstopanja zaradi načina proizvodnje, navaja proizvajalec). Foto: Ana Kovač

Nova tehnologija zvoka in trije privzeti zvočni profili

Vsem pa je dostopna nova tehnologija, poimenovali so jo Huawei Sound, za katero njeni snovalci zatrjujejo, da ustvarja še boljšo vrhunsko zvočno izkušnjo. Največ funkcionalnosti bodo slušalke ponudile, če bo na povezanem pametnem telefonu nameščena aplikacija Huawei AI Life – uporabniki operacijskega sistema Android je ne bodo našli v Googlovi programski tržnici iz razlogov, ki vztrajajo že pet let, zato jo je treba prenesti z uradne Huaweieve spletne strani.

Poleg privzetega osnovnega ponujajo slušalke še dva zvočna profila. Klasični (Classical) je, kot nakazuje ime, optimiziran za klasično glasbo, uravnovešeni (Balanced) pa za sodobn(ejš)o glasbo in gledanje filmov, kjer je poleg instrumentalne glasbe pomembno tudi petje oziroma glas.

Nastavljanje zvoka slušalk Huawei FreeBuds Pro 4 v mobilni aplikaciji Huawei AI Life Foto: Srdjan Cvjetović

Učinkovito nad hrup in šum

Po navedbah proizvajalca lahko nove Huaweieve slušalke med telefonskim pogovorom odstranijo tudi do sto decibelov šuma in hrupa. Tako učinkovito odstranjevanje šuma in hrupa temeljito poreže tudi okoliške zvoke, ki so lahko zelo pomembni med hojo in zlasti v prometu, a so ustvarjalci že pred časom pomislili tudi na to.

Ustvarili so namreč poseben način za ozaveščanje (Awareness mode), ki še vedno odstranjuje moteče šume, a ob tem vendarle omogoči sprejemanje zvoka iz okolice.

Polnilna (in shrambna) škatlica Foto: Ana Kovač

Slušalke Huawei FreeBuds Pro 4 pa izberejo način, ki se jim zdi najprimernejši. Ko vzamemo prvo slušalko in druga ostane na svojem mestu v škatlici, se samodejno vključi način za ozaveščanje (Awareness), ko pa vzamemo še drugo, pa način za odstranjevanje šuma, ki, razumljivo, porabi več energije. Ta sicer ne odstrani prav vseh okoliških zvokov, a z vidika prometne varnosti tudi za peške in pešce to sploh ni nujno slaba novica.

Tudi šum, ki bi ga med telefonskim pogovorom povzročil veter na odprtem (morda ne ravno med močno burjo v Vipavski dolini, tega nismo preverili) ali bi ga na nekem javnem kraju povzročila množica, bo klonil pred algoritmi slušalk.

Aduti, ki jih za brezvrvične slušalke Huawei FreeBuds Pro 4 navaja njihov proizvajalec Foto: Ana Kovač

Dve napravi sočasno in hiter preklop

Tudi četrta generacija brezvrvičnih slušalk Huawei FreeBuds Pro 4 se lahko pohvali s pestrimi možnostmi upravljanja z gibi, ki zajemajo tudi dvojni ali trojni dotik. Kakovost zvoka je odlična, seveda pa bo vsak uporabnik zase presodil, kateri od nastavljenih zvočnih profilov mu najbolj ustreza, in si ga po želji tudi prilagodil z izenačevalnikom zvoka.

Resnici na ljubo, nekaterih zvočnih sprememb in izboljšav uho morda niti ne bo zlahka zaznalo, zato je treba pri presoji zvoka zaupati občutkom med vsaj polminutnim poslušanjem – naši so bili med tem preizkusom zelo dobri. Omembe vredna je, sicer že od prej znana, funkcija sočasnega povezovanja z dvema mobilnima napravama iz nabora pametnih telefonov in tablic z možnostjo hitrega preklopa tudi takrat, ko sta povezani napravi z različnima operacijskima sistemoma.

Upravljanje brezvrvičnih slušalk Hiawei FreeBuds Pro 4 z dotiki je mogoče prilagoditi v mobilni aplikaciji Huawei AI Life. Foto: Srdjan Cvjetović

Brezvrvične slušalke Huawei FreeBuds Pro 4

Dimenzije: 29,1 (višina) x 21,8 (širina) x 23,7 (globina) milimetra

Masa slušalke: približno 5,8 grama

Dimenzije polnilne škatlice: 46,9 (višina) x 65,9 (širina) x 24,5 (globina) milimetra

Masa polnilne škatlice: približno 47 gramov

Zvočnik: dvojni gonilnik (dynamic + planar diaphragm)

Akumulator: najmanj 55 miliamperskih ur na posamezni slušalki in najmanj 510 miliamperskih ur na polnilni škatlici, žično polnjenje prek vmesnika USB-C (pet voltov in pol ampera ali več), brezžično polnjenje do pet wattov

Vzdržljivost ob poslušanju glasbe: 6,5 ure s kodekom L2HC/LDAC brez vklopljenega odstranjevanja šuma s polnimi slušalkami ali 31 ur skupaj s polnilno škatlico; ob vklopljenem odstranjevanju se časa skrajšata na 4,5 ure za polne slušalke in 22 ur skupaj s polnilno škatlico; s kodekom AAC se vsi časi podaljšajo za približno eno desetino (laboratorijski podatki proizvajalca)

Vzdržljivost ob telefonskih pogovorih: 4,5 ure brez vklopljenega odstranjevanja šuma s polnimi slušalkami ali 22 ur skupaj s polnilno škatlico; ob vklopljenem odstranjevanju se časa skrajšata na 3,5 ure za polne slušalke in 18 ur skupaj s polnilno škatlico (laboratorijski podatki proizvajalca)

Upravljanje: dvojni dotik (sprejem dohodnega klica, med klicem izklop zvonjenja, predvajanje in ustavljanje predvajanja, zagon govornega pomočnika), trojni dotik (premik med glasbenimi datotekami), drs (upravljanje glasnosti), pritisk in zadrževanje (vklop ali izklop odstranjevanja šuma, zavrnitev dohodnega klica); upravljanje s premiki glave

Povezljivost: Bluetooth 5.2, dva pametna telefona sočasno, lahko z operacijskim sistemom Android in/ali iOS

Senzorji: infrardeči, Hallov senzor (magnetno polje), žiroskop, akcelerometer, kostni prevodnostni (akustični) senzor, senzor dotika, senzor pritiska

Zvočne tehnologije: trojni prilagodljivi izenačevalnik, aktivno odstranjevanje šuma, odstranjevanje šuma v pogovorih, trije privzeti načini zvoka

Odpornost na vodo in prah: IP 54 po standardu IEC 60529 za slušalke, brez odpornosti za polnilno škatlico

Barve: črna, bela, zelena

Vsebina prodajnega kompleta: en par slušalk, ena polnilna škatlica, silikonski ušesni nastavek v štirih velikostih, ušesni nastavki iz spominske pene v treh velikostih (na slušalke je privzeto nastavljen silikonski ušesni nastavek srednje velikosti), vodnik za hitri začetek z varnostnimi informacijami, garancijski list, polnilni kabel USB-C

Cena: 199 evrov (priporočena redna maloprodajna cena za slovenski trg)

Vir podatkov: Huawei

Z več priloženimi ušesnimi nastavki in programom za preizkus zvoka v povezanem pametnem telefonu bo uporabnikom lažje najti nastavitev, ki prav njim zagotavlja najboljši zvok. Foto: Ana Kovač

Do vtičnice ne bo treba pogosto

Podobno, kot so nas razvadile prejšnje Huaweieve brezvrvične slušalke, še bolj pa pametni telefoni, lahko tudi za nove Huawei FreeBuds Pro 4 rečemo, da je poraba energije res zmerna in da so časi med posameznimi polnjenji med najdaljšimi za tovrstne izdelke. Ob tem pa je treba upoštevati, da se med uporabo aktivnega odstranjevanja šumov ta čas skrajša približno za eno tretjino.

Nove Huaweieve slušalke so tudi lepo nosljive, celo v daljših časovnih obdobjih, ko dodatno pridejo do izraza njihova majhna masa, ki ne dosega niti šest gramov, in triplastni ušesni nastavki iz pene, ki se prilagodi obliki ušesa. Tesno, a obenem prijetno prileganje je pomembno pri zagotavljanju učinkovitega odstranjevanja šuma. Imajo deklarirano odpornost IP54, kar pomeni, da so povsem odporne na prah in na brizganje vode – to je za slušalke visoka stopnja, ki zadošča tudi pri intenzivni vadbi in nepričakovanem dežju.

Prvo srečanje s slušalkami Huawei FreeBuds Pro 4 po odstranitvi pokrova prodajnega zavoja. Foto: Ana Kovač

Sklepna beseda

Na izjemno konkurenčnem, pravzaprav že kar zasičenem trgu brezvrvičnih slušalk se zdi, da proizvajalci skoraj težko ustvarijo še kaj revolucionarno novega, s čimer bi novinke izstopale. Toda Huawei FreeBuds Pro 4 so z oblikovnega in še bolj funkcionalnega vidika zagotovo slušalke, ki upravičujejo svojo uvrstitev v najvišji razred.

Svoje uporabnike bodo navdušile zlasti s kakovostnim zvokom, ki se učinkovito upira okoliškemu hrupu, a tudi z možnostmi upravljanja, široko združljivostjo z najrazličnejšimi pametnimi telefoni in drugimi dobrotami. Dejstvo, da so brezvrvične slušalke Huawei FreeBuds Pro 4 občutno cenejše od "jabolčnih", ki so jih pri Huaweiu zelo verjetno postavili za zgled ali vsaj za merilo, pa je še en dodaten razlog, zakaj bodo marsikoga prepričale. Res je, da niso najcenejše, a za vse, ki od brezvrvičnih slušalk zahtevajo (naj)več v najrazličnejših življenjskih okoliščinah, bodo vendarle med ugodnejšimi.

Kaj nam je bilo všeč:

- odličen zvok tako pri poslušanju glasbe kot pri telefonskih pogovorih,

- združljivost tudi s pametnimi telefoni drugih proizvajalcev z operacijskim sistemom Android in celo z operacijskim sistemom iOS,

- ergonomija,

- konkurenčna cena za premijski razred.

Kaj nam ni bilo všeč:

- nekatere funkcije in lastnosti delujejo le v povezavi z novejšimi pametnimi telefoni Huawei.