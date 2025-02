Samsung Galaxy S25 in Samsung Galaxy S25+: pozornosti si ne zasluži samo Ultra

Čeprav se zdi, da Ultra, najzmogljivejši v trojčku pametnih telefonov serije Samsung Galaxy S25, pritegne največ zanimanja in pozornosti, imata tudi preostala dva člana, to sta osnovni Samsung Galaxy S25 in Samsung Galaxy S25+, kar nekaj adutov, s katerimi lahko prepričata.

Vsi trije telefoni v družini se lahko pohvalijo z istim procesorjem, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Optimized for Galaxy, dvanajstimi gigabajti pomnilnika, novim Samsungovim uporabniškim vmesnikom One UI 7 nad operacijskim sistemom Android 15, zelo lepim in preglednim prikazom zaslona, ki ga varuje steklo Corning's Gorilla Glass Victus 2, odpornostjo proti vodi in prahu po zelo visokem standardu IP68 in enakim naborom novih funkcij umetne inteligence, ki jih je Samsung najmočneje izpostavil kot zaželeno lastnost vseh treh novincev.

Nove funkcije umetne inteligence, ki so enake pri vseh treh pametnih telefonih družine Samsung Galaxy S25, smo že preizkusili pri spoznavanju Ultre.

Zaslon

Najvidnejša razlika med tremi rojaki je velikost zaslona, katerega tehnologija Dynamic AMOLED 2X je pri vseh sicer enaka. Vsem, ki bi jim ultra utegnila biti prevelika, Samsung ponuja Galaxy S25+ z zaslonom, katerega premer meri ščepec manj kot 17 centimetrov. Naslednja nižja velikost, osnovni Samsung Galaxy S25, katerega diagonala zaslona meri dobrih 15,5 centimetra, pa je še manjši in predvsem primeren za vse, ki cenijo kompaktnost.

Plus podpira tudi večjo ločljivost WQHD (3120 x 1440) s 513 pikami na palec (ppi), čeprav je tudi pri njem privzeta ločljivost FullHD+ (2340 x 1080) s 416 pikami na palec (ppi), ki je pri osnovnem modelu Samsung Galaxy S25 najvišja. Nazivna svetilnost pri obeh je 2.700 nitov, kar bi moralo zadoščati za udobno vidnost tudi pod močno sončno svetlobo.

Samsungova serija pametnih telefonov Galaxy S nas je že pred leti razvadila z odličnim jasnim in preglednim zaslonskim prikazom. Foto: Gaja Hanuna

Še nekaj razlik

Razlika je tudi v ceni, velikost zaslona pa ni edini način, kako so lahko privarčevali. Razlikujejo se po nazivni zmogljivosti akumulatorja, ki pa je nekoliko višja kot pri lanskih predhodnikih. Plus se lahko pohvali tudi z nekoliko hitrejšim žičnim polnjenjem od osnovnega modela (enako kot pri Ultri), čeprav niti eden od treh Samsungovih novincev ne sega med tiste, ki bi se najhitreje polnili. Pri vseh treh pa je enaka podpora za brezžično polnjenje.

Osnovni model je na voljo tudi v izvedbi s 128 gigabajti shrambnega prostora (pravzaprav dobrih 90, ko odbijemo prostor za operacijski sistem), kar odbije nekaj evrskih desetakov, oba pa sta na voljo še tako z 256 kakor tudi 512 gigabajti nazivnega shrambnega prostora.

Ali imate raje kompaktnost, ki najde svoj prostor v vsakem žepu in vsaki torbici, ali bolj cenite dragocen zaslonski prostor? Na levi Samsung Galaxy S25, na desni pa Samsung Galaxy S25+. Foto: Gaja Hanuna

Samsung Galaxy S25

Velikost: 146,9 x 70,5 x 7,2 milimetra

Masa: 162 gramov

Procesor: osemjedrni Qualcomm Snapdragon 8 Elite Optimized for Galaxy, takt 4,47 in 3,5 gigaherca

Pomnilnik: 12 gigabajtov

Shrambni prostor: 128 gigabajtov (razpoložljivo 92,5 gigabajta), 256 gigabajtov (razpoložljivo 475,1 gigabajta) ali 512 gigabajtov (razpoložljivo 475,1 gigabajta)

Operacijski sistem: Android 15 s Samsungovim uporabniškim vmesnikom One UI 7, varnostne posodobitve do 31. januarja 2032

Zaslon: Dynamic AMOLED 2x, diagonala 156,4 milimetra ali 6,2 palca polnega pravokotnika, 152,3 milimetra ali 6,0 palca z zaobljenimi koti, ločljivost 2340 x 1080 (FHD+), osveževanje do 120-krat v sekundi, barvna globina 16 milijonov barv

Kamera zadaj: ločljivost (večkratna) 50,0 + 10,0 + 12,0 milijona pik, vrednost zaslonke (večkratna) f/1.8, f/2.4, f/2.2, samodejno ostrenje, optični stabilizator, trikratna optična povečava, optična povečava kakovosti dvakrat (omogočeno z Adaptive Pixel senzorjem), digitalna povečava do 30-krat

Kamera spredaj: ločljivost 12,0 milijona pik, zaslonka f/2.2, samodejno ostrenje, bliskavica

Omrežje: dve SIM-kartici (poljubna kombinacija nanoSIM in eSIM), GSM 2G (GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900), UMTS 3G (B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900)), LTE FDD 4G (B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3)).LTE TDD 4G (B38 (2600), B39 (1900), B40 (2300), B41 (2500)), 5G FDD Sub6 (N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3)), 5G TDD Sub6 (N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500)), 5G SDL Sub6+(N75(1500+))

Povezljivost: vmesnik USB-C, USB 3.2 Generacija 1, lokacijska tehnologija (GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS), Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM, Wi-Fi Direct, Bluetooth v5.4, NFC, Smart Switch (sinhronizacija s PC računalnikom), Samsung DeX, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA), SmartThings

Senzorji: senzor pospeška, barometer, senzor prstnih odtisov, žiroskop, geomagnetni senzor, Hallov senzor, senzor svetlobe, senzor bližine

Akumulator: neodstranljiv, nazivna zmogljivost 4.000 miliamperskih ur

Zvok: stereo, datoteke mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, amr, awb, flac, mid, midi, xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx, ota, dff, dsf, ape

Video: ločljivost snemanja videa UHD 8K (7680 x 4320) in 30 sličic na sekundo, ločljivost predvajanja videoposnetkov UHD 8K (7680 x 4320) in 60 sličic na sekundo, datoteke za video MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM, počasni posnetek 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD

Gear podpora: Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro brezžične slušalke, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active

Barve: ledeno modra, mornarsko modra, srebrna senca, mentol zelena

Cena: 919 evrov (128 gigabajtov shrambnega prostora) ali 979 evrov (256 gigabajtov shrambnega prostora) ali 1.099 evrov (512 gigabajtov shrambnega prostora)

Vir podatkov: Samsung Slovenija

Desna stran pametnega telefona Samsung Galaxy S25+ Foto: Gaja Hanuna

Enake kamere, a naprednejše procesiranje

Tisti, ki imajo od svojega pametnega telefona najvišje fotografske zahteve in pričakovanja, morajo vedeti, da ima Ultra zmogljivejše kamere, a bosta tudi osnovni Galaxy S25 in tisti s plusom v imenu, ki imata pravzaprav enake kamere (in praktično enake kot osnovni model in plus serije S24), v največjem številu primerov ravno tako poskrbela za odlične fotografije – tudi zato, ker vsi trije uporabljajo enake programske algoritme za obdelavo fotografij Next Gen ProVisual Engine.

Glavna kamera na obeh telefonih podpira ločljivost 50 milijonov pik, toda privzeta ločljivost je 12 milijonov pik, ki polno zmogljivost tipala upošteva s programsko obdelavo. Ultra se bo še bolje izkazala pri fotografiranju pokrajin, podrobnostih pri slikah od blizu in ob pomanjkljivi svetlobi, predvsem pri nočnem fotografiranju.

Ultri titan, preostalima dvema aluminij

Samsung Galaxy S25 in Samsung Galaxy S25+ se od Ultre ločita tudi po tem, da nimata pisala S Pen, ki ostaja ekskluzivni privilegij Ultre.

Tako S25 kot S25+ ohranjata znano skladno oblikovno zasnovo, ki jo v teh primerih dopolnjujeta steklo in aluminij. Mere so skoraj enake kot pri lanskih predhodnikih, jim je pa vseeno uspelo pridobiti nekaj dodatnega zaslonskega prostora na račun zmanjšanja obrobe.

Akumulator

Čeprav iz nazivne zmogljivosti akumulatorjev, ki je primerljiva lanskima predhodnikoma, tega morda ne bi pričakovali, so časi pripravljenosti, torej koliko časa telefon lahko deluje s posameznim polnjenjem, le nekoliko večji.

To gre zagotovo pripisati novemu Qualcommovemu procesorju, ki je ob svoji večji zmogljivosti tudi energetsko učinkovitejši.

Pogled na zadnji strani in zavojčka pametnih telefonov Samsung Galaxy S25 in Samsung Galaxy S25+ Foto: Gaja Hanuna

Samsung Galaxy S25+

Velikost: 158,4 x 75,8 x 7,3 milimetra

Masa: 190 gramov

Procesor: osemjedrni Qualcomm Snapdragon 8 Elite Optimized for Galaxy, takt 4,47 in 3,5 gigaherca

Pomnilnik: 12 gigabajtov

Shrambni prostor: 256 gigabajtov (razpoložljivo 475,1 gigabajta) ali 512 gigabajtov (razpoložljivo 475,1 gigabajta)

Operacijski sistem: Android 15 s Samsungovim uporabniškim vmesnikom One UI 7, varnostne posodobitve do 31. januarja 2032

Zaslon: Dynamic AMOLED 2x, diagonala 169,1 milimetra ali 6,72 palca polnega pravokotnika, 164,5 milimetra ali 6,5 palca z zaobljenimi koti, ločljivost 3120 x 1440 (Quad HD+), osveževanje do 120-krat v sekundi, barvna globina 16 milijonov barv

Kamera zadaj: ločljivost (večkratna) 50,0 + 10,0 + 12,0 milijona pik, vrednost zaslonke (večkratna) f/1.8, f/2.4, f/2.2, samodejno ostrenje, optični stabilizator, trikratna optična povečava, optična povečava kakovosti dvakrat (omogočeno z Adaptive Pixel senzorjem), digitalna povečava do 30-krat

Kamera spredaj: ločljivost 12,0 milijona pik, zaslonka f/2.2, samodejno ostrenje, bliskavica

Omrežje: dve SIM-kartici (poljubna kombinacija nanoSIM in eSIM), GSM 2G (GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900), UMTS 3G (B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900)), LTE FDD 4G (B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3)).LTE TDD 4G (B38 (2600), B39 (1900), B40 (2300), B41 (2500)), 5G FDD Sub6 (N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3)), 5G TDD Sub6 (N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500)), 5G SDL Sub6+(N75(1500+))

Povezljivost: vmesnik USB-C, USB 3.2 Generacija 1, lokacijska tehnologija (GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS), Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM, Wi-Fi Direct, Bluetooth v5.4, NFC, Smart Switch (sinhronizacija s PC računalnikom), Samsung DeX, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA), SmartThings

Senzorji: senzor pospeška, barometer, senzor prstnih odtisov, žiroskop, geomagnetni senzor, Hallov senzor, senzor svetlobe, senzor bližine

Akumulator: neodstranljiv, nazivna zmogljivost 4.900 miliamperskih ur

Zvok: stereo, datoteke mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, amr, awb, flac, mid, midi, xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx, ota, dff, dsf, ape

Video: ločljivost snemanja videa UHD 8K (7680 x 4320) in 30 sličic na sekundo, ločljivost predvajanja videoposnetkov UHD 8K (7680 x 4320) in 60 sličic na sekundo, datoteke za video mp4, m4v, 3gp, 3g2, avi, flv, mkv, webm, počasni posnetek 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD

Gear podpora: Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro brezžične slušalke, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active

Barve: ledeno modra, mornarsko modra, srebrna senca, mentol zelena

Cena: 1.179 evrov (256 gigabajtov shrambnega prostora) ali 1.279 evrov (512 gigabajtov shrambnega prostora)

Vir podatkov: Samsung Slovenija

Spodnja stran pametnega telefona Samsung Galaxy S25+ Foto: Gaja Hanuna

Barve

Samsung Galaxy S25 in Samsung Galaxy S25+ imata enak nabor barvnih različic, ki je drugačen – predvsem raznovrstnejši in živahnejši – od tistega pri najzmogljivejši Ultri.

Upali bi si predvidevati, da so pri Ultri ohranili bolj tradicionalne barve, ki se bolj prilegajo titanu, medtem ko pri S25 in S25+ namesto titana uporabljajo aluminij.

Samsung Galaxy S25+ (levo) in Samsung Galaxy S25 (desno) imata veliko skupnih lastnosti. Foto: Gaja Hanuna

Sklepna beseda

Samsung Galaxy S25 in Galaxy S25+ sta brez dvoma premijska telefona, ki vsak na svoj način lovita ravnovesje med čim manjšimi kompromisi in čim nižjo ceno. Nekatere bo morda zmotilo, da so nekatere lastnosti ostale enake kot pri lanskih predhodnikih in jih bliskoviti novi procesor, programske novosti in nove funkcionalnosti ter preostale morda manj očitne izboljšave še ne bodo prepričale v nadgradnjo kakšnega telefona serije Galaxy S ali drugega premijskega telefona, starega manj kot tri leta.

Samsung Galaxy S25 in Samsung Galaxy S25+ sta zanimiva predvsem za tiste, ki imajo tri ali več let star pametni telefon in razmišljajo o nadgradnji, pa zanje Galaxy S25 Ultra ne pride v poštev. Odločitev med njima bo bržkone temeljila na tem, katera velikost zaslona je za nekoga bolj zaželena (čeprav razlika v njuni ceni ni povsem zanemarljiva), saj imata veliko lastnosti skupnih. Ob upoštevanju potreb, pričakovanj in razpoložljivega proračuna bo vsak izmed njiju uspešno opravljal svoje poslanstvo.

Kaj nam je bilo všeč:

- zanesljivo in odzivno delovanje,

- prijazen, kontrasten in jasen zaslonski prikaz,

- sprejemljivejša cena brez pretiranih kompromisov,

- sedem let programskih in varnostnih nadgradenj (velja za celotno serijo Samsung Galaxy S25).

Kaj nam ni bilo všeč:

- hitrosti polnjenja akumulatorja v celotni seriji niso med najhitrejšimi.