Evropski parlament se je znašel sredi nove afere, tokrat v povezavi s kitajskim telekomunikacijskim podjetjem Huawei. Belgijska policija je danes zjutraj preiskala pisarne in domove več lobistov kitajskega podjetja, ki naj bi podkupovali nekdanje in zdajšnje evropske poslance, poročajo belgijski mediji.

V enem od prispevkov o aferi na spletnem portalu Follow the Money se je pojavilo tudi ime nekdanjega evropskega poslanca iz Slovenije Franca Bogoviča. Ta je namreč leta 2019 sodeloval na dogodku v Evropskem parlamentu, kjer so bili tudi predstavniki Huaweia, leta 2016 pa je obiskal prostore kitajskega podjetja v Ljubljani. Na svoji spletni strani in družbenih omrežjih ima tudi več drugih omemb dogodkov v povezavi s Huaweiem.

Priznal sodelovanje s Huaweiem

V odzivu je Bogovič danes priznal, da je večkrat sodeloval s Huaweiem, prejel je tudi vabila na konference.

V družbi Huawei so se na informacije o domnevnem podkupovanju odzvali s sporočilom, da zadevo preverjajo. "Družba Huawei se zavezuje, da spoštuje vse veljavne zakone in predpise držav in regij, v katerih deluje,“ so dodali.

Kot je pojasnil, je bilo sodelovanje povezano s projektom pametnih vasi, podrobneje z iskanjem rešitev za širokopasovne povezave, pa tudi na področju energetike. Razprave pa so takrat vključevale tudi druga podjetja, je še povedal.

Ob tem je Bogovič povedal, da se do zdaj preiskovalci pri njem niso oglasili niti ne vidi nobenega razloga za to.