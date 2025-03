Evropski parlament se je dobri dve leti po odmevni korupcijski aferi Katargate znašel sredi nove afere, tokrat v povezavi s kitajskim telekomunikacijskim podjetjem Huawei. Belgijska policija je danes zjutraj preiskala pisarne in domove več lobistov kitajskega podjetja, ki naj bi podkupovali nekdanje in sedanje evropske poslance, poročajo belgijski mediji.

Belgijska policija je v okviru preiskave pridržala več oseb, da bi jih zaslišala v zvezi z njihovo domnevno vpletenostjo v korupcijo, med drugim glede domnevnega podkupovanja v Evropskem parlamentu, je sporočilo belgijsko zvezno tožilstvo.

Belgijske pravosodne oblasti sumijo, da so lobisti kitajskega tehnološkega velikana Huawei podkupili okoli petnajst evropskih poslancev, danes poročata belgijski časnik Le Soir in preiskovalni portal Follow the Money.

Na zveznem tožilstvu so za Le Soir potrdili, da so bile opravljene preiskave na 21 naslovih na območju Bruslja, v belgijskih regijah Flandriji in Valoniji ter tudi na Portugalskem. Pri tem so zasegli več dokumentov in predmetov. V Evropskem parlamentu niso opravili nobenih preiskav.

Kaj je iskala policija?

Policija je iskala dokaze o tem, da so predstavniki kitajskega podjetja kršili zakon pri lobiranju pri poslancih Evropskega parlamenta, so povedali viri blizu preiskave.

Oblasti sumijo, da so Huaweijevi lobisti podkupovali poslance v zameno za njihovo podporo v EU. Kot poroča Follow the Money, je "na radarju" preiskovalcev okoli 15 nekdanjih in sedanjih evropskih poslancev.

Današnje racije so bile del tajne policijske preiskave, ki se je začela pred približno dvema letoma po obvestilu belgijske tajne službe, še poroča Follow the Money.

Iz Evropskega parlamenta so v odzivu na poročanje o preiskavah belgijskih oblasti sporočili, da so z njimi seznanjeni in da so pripravljeni, če bo treba, v celoti sodelovati s pravosodnimi organi.