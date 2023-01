Franc Bogovič: Misija v Azerbajdžan je bila izpeljana transparentno

Decembra lani je švedski spletni medij Blank Spot pisal, da je majhna delegacija, ki sta jo vodila sopredsednik Rumra Franc Bogovič (EPP) in član skupine Engin Eroglu (Renew), konec lanskega septembra odpotovala v Azerbajdžan v regiji Zangilan, da bi si ogledala "pametne vasi". Obisk je bil po pisanju Blank Spota plačan.

Odstop sopredsednika Rumra Niklasa Nienaßa

V teh oddaljenih vaseh bi morala biti infrastruktura inteligentna in digitalno omrežena. Zaradi potovanja Bogoviča in Erogluja v Azerbajdžan je pred dnevi protestno odstopil sopredsednik Rumra (ta je delovna skupina znotraj Evropskega parlamenta za podeželska, gorska in odročna območja in t. i. pametne vasi), evropski poslanec iz vrst nemških Zelenih Niklas Nienaß.

Evropski poslanec Niklas Nienaß (nemški Zeleni) je odstopil kot sopredsednik Rumra, ker ni bil seznanjen z obiskom Azerbajdžana. Foto: Guliverimage

Nienaß je za zgoraj omenjeni švedski spletni medij povedal, da je odstopil, ker je razočaran nad poslanci, ki so odšli na obisk v Azerbajdžan. Prav tako kot sopredsednik skupine ni bil obveščen o potovanju Bogoviča in drugih članov medskupine Rumra. Nemški evroposlanec še pravi, da so mesto Zangilan, ki ga je obiskala delegacija, Azerbajdžanci nasilno zavzeli v času napada na Armenijo ter da "azerbajdžanska diktatura podpira Rusijo in zapira kritike".

Evropski poslanci na (delno) plačanih poteh

Kot piše Delo, sta bila v preteklosti od osmih evropskih poslancih iz Slovenije na (delno) plačanih poteh le dva: Bogovič in Romana Tomc (oba EPP). Bogovič je decembra lani objavil – rok za oddajo izjave je zamudil –, da je bil med 21. in 24. septembrom v Azerbajdžanu v okviru obiska parlamentarne skupine za podeželske regije in pametne vasi (Rumra).

Tri prenočitve v hotelu v Bakuju mu je plačalo tamkajšnje zunanje ministrstvo. V Azerbajdžanu so obiskali eno od tamkajšnjih pametnih vasi, v programu so imeli ogled Bakuja, obisk muzeja preprog in kulturni program z možnostjo obiska ­vinske kleti, še piše Delo.

Bogovičev odgovor: Obisk Azerbajdžana ni bil politično motiviran

Iz pisarne evroposlanca Bogoviča odgovarjajo, da odstop Niklasa Nienaßa iz medskupine Rumra obžalujejo, saj je bil pomemben član. Dodajajo, da je bila misija medparlamentarne skupine Rumra & Smart villages v Azerbajdžan izpeljana v polni transparentnosti. Obisk je bil politično nemotiviran (to je bil tudi izrecen predpogoj celotne misije), šlo je zgolj za strokoven informativni ogled Aghali Smart Village, pametne vasi, ki je bila zgrajena v zgolj devetih mesecih.

Delegacija parlamentarne medskupine Rumra je Azerbajdžan obiskala lani septembra. Obiskali so tudi glavno mesto Baku. Foto: Reuters Že pred potjo je bil z azerbajdžanskim veleposlaništvom v Belgiji sklenjen izrecen dogovor, da se na poti ne omenja ali kakorkoli dotika konflikta z Armenijo.

"Bogovič je sam plačal svoje polete in pot do Azerbajdžana"

"Poslanec Bogovič je v celoti sam plačal svoje polete in pot do Azerbajdžana. Od tam dalje je potoval skupaj s celotno delegacijo v okviru vnaprej organizirane poti. Gostitelji so pokrili stroške prenočitev in transferje med lokacijami obiska, kar je upoštevajoč parlamentarna pravila dovoljeno. Poslanec Bogovič ni prejel nobenih izplačil dnevnic ali nadomestil za ta obisk, niti s strani Evropskega parlamenta, ker to ni bila uradna misija odbora ali delegacije EP, še manj pa s strani gostiteljev, enako ni prejel kakršnihkoli daril ali podobno. Odkrite niso bile nobene nepravilnosti glede misije, na kar ne nazadnje izrecno opozarja tudi sam Nienaß v svoji odstopni izjavi. V tej luči je njegov odstop presenečenje, a gre za njegovo povsem osebno odločitev, ki jo seveda v celoti spoštujemo," so še pojasnili.